Крупный банк может закрыть отделения и перейти в онлайн-режим работы: какая причина

Зимой отделения государственного "Укрэксимбанка" могут перейти в онлайн-режим работы. Причина – проблемы с отоплением и нехватка электроэнергии. Впрочем, вероятно, на такой режим перейдут не все отделения – ведь банк является участником программы POWER BANKING, по которой около трети отделений банков-участников должны работать при любых условиях.

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О возможном переходе в онлайн-режим сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанк" Виктория Страхова. Отметив: если это произойдет, то особых проблем для клиентов создать не должно. Ведь:

банк преимущественно корпоративный;

а потому не требует много отделений для операций с клиентами.

"Нам реально надо думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам надо и отопление. Возможно мы будем переходить в онлайн-режим", – сказала Страхова.

Как будут работать банки при масштабных отключениях света

Ранее же Нацбанк создал объединенную сеть отделений банков Украины, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блекаута. Она получила название POWER BANKING.

По данным регулятора, сеть насчитывает уже более 2 390 отделений, обеспеченных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи. А также усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

Участниками проекта являются системно важные банки – к примеру, ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и пр. Также в нем принимают участие и другие банки – в частности, Глобус, Рада Банк и др. Узнать, какие отделения банков будут работать в случае масштабного блэкаута, можно здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т. ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

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