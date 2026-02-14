В Украине выросло количество вакансий с проживанием: кого и где ищут работодатели

В Украине в 2026 году резко возросло количество вакансий с жильем – только за январь их было более тысячи, а актуальными оставались почти 800. Больше всего предложений с предоставлением жилья сосредоточено в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях, где работодатели остро нуждаются в работниках.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Отмечается, что для многих соискателей работы это становится решающим аргументом, особенно в условиях войны, внутренней миграции и высоких затрат на аренду.

Формат "работа плюс жилье" уже давно перестал ассоциироваться исключительно с низкооплачиваемой или сезонной работой. В 2026 году зарплаты по отдельным вакансиям с жильем достигают 120 тысяч гривен в месяц, что свидетельствует об остром дефиците кадров в различных сферах. Работодатели ищут не только разнорабочих, но и:

врачей;

инженеров;

поваров;

слесарей;

водителей;

работников логистики и складов.

Жилье в этом случае становится способом удержать специалиста, компенсировать сложные условия релокации и повысить привлекательность вакансии без резкого роста фонда оплаты труда. Наибольшее количество предложений с обеспечением жильем традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах.

В январе 2026 года лидером стал Киев – около 200 вакансий. Также высокий спрос фиксировался в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. По состоянию на конец месяца наибольшая потребность в работниках с предоставлением жилья сохранялась в столице и на Львовщине. В то же время именно Днепропетровская область демонстрирует лучшие показатели реального трудоустройства на таких условиях.

Отдельную роль вакансии с жильем играют для внутренне перемещенных лиц. Для людей, которые вынуждены были покинуть дома из-за боевых действий, такая модель позволяет одновременно решить вопрос работы и проживания, не тратя месяцы на поиск аренды.

Служба занятости активно сотрудничает с бизнесом, который готов брать на работу ВПЛ, обеспечивать их жильем, а иногда обучением и дополнительной финансовой поддержкой. Благодаря этому украинцы могут переезжать в более безопасные регионы и быстрее адаптироваться к новым условиям жизни.

Отмечается, что формат трудоустройства с жильем стал компромиссом между интересами бизнеса, работников и государства. Компании быстрее закрывают кадровый голод, а люди получают стабильный доход и крышу над головой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сохраняется острый дефицит кадров в строительстве, энергетике, транспорте, промышленности и медицине – прежде всего из-за мобилизации, миграции и роста объемов восстановительных работ. Также критически не хватает инженеров, водителей, электриков, сварщиков и технических специалистов, без которых экономика не может работать в полную силу.

