В Украине выросли цены на бензин и дизтопливо: на сколько сети АЗС подняли стоимость

В Украине с 22 по 23 августа средняя цена бензина А-95 выросла на 14 копеек и составила 52,68 грн/л. В свою очередь бензин А-95+ подорожал на 13 копеек – до 54,84 грн/л.

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Дизельное топливо подорожало на 14 копеек – до 52,2 грн/л. Об этом пишет издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и др.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95-премиум – до 32,5 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

На станциях VostokGaz на 2,5 грн/л подорожала стандартная "пятерка" и дизтопливо – до 50,89 грн/л. Сети "БРСМ-Нефть", U.GO и "Маркет" повысили цены на горючее в пределах 11-50 копеек.

Как водителям экономить бензин в жару?

Украинские водители могут пользоваться некоторыми уловками, которые помогают сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуют не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут значительно сэкономить, следуя лишь одному простому совету. Дело в том, что автомобилисты могут сжигать больше топлива, чем обычно, перевозя лишний вес в своих машинах.

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