В Украине вводят ограничения движения на дорогах: кого коснется

В Украине вводят сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта – но только весом свыше 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн. При температуре свыше 28 градусов движение таких грузовиков будет запрещено.

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Об этом сообщает Агентство восстановления. Отмечается: ограничение вводится для сохранения дорожного покрытия.

"На дорогах государственного значения будут установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. Для временной стоянки транспортных средств будут использоваться площадки в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: следить за соблюдением водителями весовых параметров и требований будут подразделения Укртрансбезопасности. А также Национальной полиции.

Для кого не будут действовать ограничения

В то же время, отмечается, условия и режим ограничений будут просматриваться. Делать это будут в зависимости от:

прогнозируемой;

фактической температуры воздуха.

Кроме того, ограничения не будут касаться транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов. А также:

Перевозящих живых животных и птиц.

Связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Водителей хотят штрафовать на 34 тысячи

В то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект № 9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что не только нарушает "тишину и покой граждан", но и вызывает недовольство общества.

В целом, согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность – однако существенная. Так, по законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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