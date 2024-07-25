В Украине вскрыли крупный канал ввоза контрабандных iPhone: государство потеряло миллионы гривен

В Украине зафиксировали 8 эпизодов контрабанды техники Apple, которые привели к убыткам государства на 53 млн грн. Такие случаи были обнаружены на Волынской таможне. Сотрудникам ведомства, которые контролировали этот контрабандный канал, уже объявили о подозрении.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Отмечается, что о подозрении сообщили двум должностным лицам Волынской таможни.

Контрабандные iPhone и компьютерную технику Apple переправляли через пункт пропуска "Ягодин". По данным следствия, нелегальные поставки осуществлялись в октябре-декабре 2020 года.

Технику мирового производителя везли в Украину без надлежащей уплаты таможенных платежей. Груз маскировали б/у сельскохозяйственной техникой и механическим оборудованием.

"Всего документировано восемь эпизодов", – отмечают правоохранители. Так, служащие таможни умышленно:

"не замечали" незаконного перемещение товаров;

составляли поддельные документы;

вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию.

Преступную деятельность подозреваемых классифицировали по ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") и ч. 1 ст. 366 ККУ ("служебный подлог"). Следствие еще не завершено, правоохранители устанавливают, были ли причастны к схеме другие лица.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявлял, что доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая "питается" контрабандой.

В основном речь идет о рынках подакцизных товаров – бензин, табак, алкоголь. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция, отмечал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA. ранее у топ-работницы таможни отобрали роскошную квартиру в центре Львова. Имущество стоимость 1,86 млн грн признали необоснованным активом.

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