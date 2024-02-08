Половина украинской экономики прячется в тени: названы самые проблемные сферы

Доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая "питается" контрабандой. В основном, речь идет о рынках подакцизных товаров – бензин, табак, алкоголь. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Я считаю, что где-то больше половины нашей экономики – в тени. Госстат дает более оптимистичные цифры, 30 с лишним процентов. Но я убежден, что они (цифры. – Ред.) хуже. Половина экономики в тени – прежде всего, это торговля. Это контрабанда, питающая нелегальную торговлю, создающая спрос на нелегальные товары, которые и завозятся контрабандой и также производятся в Украине. Это рынки подакцизных товаров", – отметил Гетманцев.

По словам нардепа тень и коррупция – это две стороны одной медали. А потому и бороться с ними нужно одновременно, хотя для этого требуется время.

"Тень – это пищевая база для коррупции... Мы видим, сколько стоит государству коррупция... Все равно время нужно. Все равно люди должны понять, что возвращение к тому, что было до войны, продолжение этих практик, несовместимо с нашим существованием. Поэтому я призываю руководителей всех государственных органов ввести "террор" в отношении подчиненных по отношению к коррупции", – заявил Гетманцев.

"Я убежден, что нужно еще зачищать и топливо, и водку (рынки горючего и алкоголя. – Ред.), и игорный бизнес. Но это уже работа с деталями. А там, где нужно больше прилагать усилий на 2024 год, – это детенизация табака. Там огромные суммы, более 20 млрд (грн. – Ред.) мы считаем по году… А второе направление большое – это контрабанда. Там больше 100 млрд по году прячется в тени, но это не только сама контрабанда, это и детенизация торговли. Введя РРО и штрафы за их неиспользование с 1 октября мы видим ежедневный прирост +20% чеков. Это говорит о том, что торговля постепенно, но выходит из тени", – объяснил Гетманцев.

При этом он уточнил, что в некоторых сферах уже удалось достичь серьезных успехов. В частности, это детенизация на рынке игорного бизнеса.

"Более 10 млрд (грн. – Ред.) собрали с этого рынка в 2023 году только налогами, это не считая платы за лицензии, там еще около двух миллиардов. К примеру, в 2022 году мы собрали всего 700 млн, а в 2021-м – 200 млн. Это абсолютно несопоставимые цифры", – подсчитал нардеп.

Он также сообщил о достижениях с детенизацией рынка топлива. "У нас есть игроки, это большие сети АЗС, которые еще в 2022-м году и в начале 2023-го были в тени, имея налоговую нагрузку 0 грн/л, а осенью они имели уже среднюю нагрузку по отрасли, больше гривни. Мы имеем увеличение НДС на литр почти в 5 раз (за 2023 год. – ред.). Видим и увеличение поступлений, и детенизацию этого рынка", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в течение шести последующих лет кардинально изменят налоговую политику. Для физических лиц введут прогрессивную шкалу, количество ФЛП на едином налоге кардинально изменят, банковскую тайну фактически отменят, а все акцизы повысят.

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