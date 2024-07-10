У топ-работницы таможни отобрали роскошную квартиру в центре Львова: сколько стоит имущество

Государство окончательно отсудило у топ-чиновницы Государственной таможенной службы (ГТС) квартиру стоимостью 1,86 млн гривен. Имущество признали необоснованным активом.

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Соответствующее решение приняла коллегия судей Кассационного гражданского суда Верховного суда, удовлетворив иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Таким образом была подтверждена законность решений первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

Как пишут СМИ, речь идет о замначальника отдела таможенного оформления запросов таможенного поста "Львов-Северный" Галицкой таможни Анне Бисюк. В феврале 2022 года ее мама прибыла квартиру площадью 103,3 м в центре Львова, а на следующий день оформила договор дарения на дочь.

По словам матери, квартира она купила за сбережения, которые откладывала из зарплаты, деньги, полученные с продажи двух других квартир, и ссуды от зятя. Но детективы Государственного бюро расследований проанализировали имущественное положение и доходы чиновницы и ее родителей, после чего пришли к выводу, что у них не было финансовой способности приобрести квартиру: общие доходы родителей чиновницы составляли 830 тыс. грн, а расходы – 926 тыс. грн в год.

Также оказалось, что по такой же схеме Бисюк могла раньше приобрести две другие квартиры и автомобиль. Сначала имущество приобрела мать, а затем переоформила дарственную на дочь, которая вносила в декларацию информацию о подарках.

На этом основании в 2023 году САП обратилась к ВАКС с иском о признании львовской квартиры чиновницы Галицкой таможни необоснованным и взыскания ее в доход государства. Верховный Суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации необоснованного актива должностной лица таможенной службы. Такое решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой масштабной коррупционной схеме на таможне. Оказалось, что на руководящие должности в территориальных органах ДМС пытались "поставить нужных людей" по взяткам совокупной стоимостью почти 70 млн грн.

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