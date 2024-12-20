В Украине впервые продали подсанкционный актив по "большой приватизации": сколько удалось заработать

В Украине впервые в рамках "большой приватизации" продали имущество, конфискованное у подсанкционного лица. Речь идет о 100% уставного фонда ООО "Аэрок", ранее принадлежавшего путинскому олигарху Андрею Молчанову. Предприятие занимается изготовлением бетонных и газобетонных изделий. Этот актив был продан за 1,89 млрд грн (без НДС) – в 1,96 раза выше стартовой цены (965,3 млн грн).

Видео дня

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Состоялся первый в рамках восстановленной "большой приватизации" аукцион по продаже имущества, конфискованного у подсанкционного лица... Средства, вырученные в ходе аукциона, будут направлены в государственный бюджет для финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", – сообщил он.

Отмечается, что главный офис ООО "Аэрок" находится в Обухове Киевской области. А производственные площадки расположены в Березане Киевской области и Стрые Львовской области.

Компания после конфискации у российского собственника була передана Фонду госимущества. Уставный капитал предприятия равнялся 437,4 млн грн.

Новым собственником актива стало ООО "Трайдент Геоинвест Украина" (из BGV Group Management) Геннадия Буткевича. Кроме платы за имущество, эта компания также обязалась:

сохранить основные виды деятельности предприятия;

погасить за полгода после получения права собственности долги по заработной плате и долги перед бюджетом , а также просроченную кредиторскую задолженность (кроме задолженности перед подсанкционными физическими и юридическими лицами, гражданами/резидентами РФ и/или Беларуси);

, а также просроченную кредиторскую задолженность (кроме задолженности перед подсанкционными физическими и юридическими лицами, гражданами/резидентами РФ и/или Беларуси); обеспечить социальные гарантии работникам согласно требованиям трудового законодательства;

согласно требованиям трудового законодательства; не допускать увольнения работников по инициативе нового собственника или уполномоченного им органа в течение полугода со дня получения права собственности;

выполнять действующий коллективный договор и заключить новый на периоды после окончания действующего;

обеспечить трудоустройство уволенных работников в соответствии с законодательством;

соблюдать требования природоохранного законодательства.

До конфискации компания "Аэрок" в Украине принадлежала немецкой компании "Аэрок Инвестмент Дойчланд". Ее директоры и основатели приближены к российскому олигарху Андрею Молчанову, в частности, они работали на должностях в компаниях из "Группы ЛСР" Молчанова в Европе и в России. По данным СБУ, олигарх Молчанов принадлежит к ближайшему окружению президента России и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе "большой приватизации" выставят на аукцион Государственную строительную компанию "Укрбуд". Начальной ценой продажи всех прав на предприятие определили более 262,64 млн грн.

А на первом онлайн-аукционе в рамках "большой приватизации" в августе 2024 года продали отель "Украина", расположенный в самом центре столицы. За лот удалось выручить 2,51 млрд грн. То есть в ходе торгов стартовая цена гостиницы выросла в 2,4 раза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!