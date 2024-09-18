Отель "Украина" в сердце Киева продали за 2,5 млрд грн: кто станет новым владельцем

Расположенный в самом центре столицы отель "Украина" продали на первом аукционе в рамках большой приватизации. За лот удалось выручить 2,51 млрд грн. То есть в ходе торгов стартовая цена гостиницы выросла в 2,5 раза. Новым владельцем станет частная фирма предпринимателя Максима Криппы.

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Об этом свидетельствуют данные Prozorro.Продажи. Аукцион состоялся 18 сентября и прошел в три раунда с повышением цены.

Стартовая цена составляла 1,05 млрд грн (без НДС). После заключения договора с покупателем 2,51 млрд грн поступят в государственный бюджет Украины.

Участие в торгах приняли три компании. Победителем стало ООО "Ола Файн", которое, согласно данным YouControl, занимается предоставление недвижимости в аренду. Предложенная этим предприятием цена более чем на 1 млрд грн превысила предложения конкурентов – ЧАО "Житомирский мебельный комбинат" и ООО "Аларит-Пром-".

Компания "Ола Файн" была основана в 2021 году. Уставный капитал составляет 768 тыс. грн. За 2023 год предприятие заработало 334 тыс. грн (чистая прибыль).

Собственником является Максим Криппа. "Украина" станет уже не первой гостиницей в собственности его компании. В частности, в 2020-м предприниматель купил у госудасртва отель "Днепр", который также расположен в центре Киева.

"Украина" – 4-звездочный отель с более чем 60-летней историей. Его общая площадь здания составляет 22 481,5 кв. м.

Это 14-этажное здание с 363 номерами и 6 конференц-залами. Также гостиница имеет собственную парковку, прачечную, бизнес-центр с офисным оборудованием, салон красоты, сауну, массажный кабинет. В гостинице расположен ресторан "Украина" на 250 человек и 4 банкетных зала (общая площадь 451 кв. м).

Как сообщал OBOZ.UA, "Украина" – не единственный отель, который планируют приватизировать в 2024 году. Ранее с этой целью Кабинет министров изъял у Министерства обороны и передал Фонду госимущества отель "Козацький", также расположенный на Майдане Незалежности.

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