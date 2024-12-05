"Укрбуд" продадут с молотка: за сколько миллионов приватизируют компанию

Государственную строительную компанию "Укрбуд" выставят на аукцион. Начальной ценой продажи всех прав на предприятие определили более 262,64 млн гривен.

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Об этом сообщили 5 декабря в Фонде госимущества Украины. Также были разработаны следующие условия приватизации государственного пакета 100% акций "Укрбуд":

сохранение основных видов деятельности компании;

погашение долгов по заработной плате и бюджету в течение 6 месяцев;

выплата просроченной задолженности (кроме санкционных кредиторов);

социальные гарантии работникам и недопущение увольнений в течение 6 месяцев;

соблюдение экологического законодательства и содержание защитных сооружений;

заключение нового коллективного договора по завершении действующего;

перечисление дивидендов в госбюджет за 2024-2025 годы.

Учитывая это, в ближайшее время Фонд госимущества направит условия приватизации и предложение о стартовой цене аукциона на утверждение правительства.

Что известно о "Строительной компании "Укрбуд"

Кабинет министров внес Укрстрой в перечень объектов крупной приватизации в сентябре, хотя в январе-2023 Фонд госимущества получал компанию в управление как актив, не подлежащий приватизации, поскольку речь идет о 100% акций, после продажи компания полностью перестанет принадлежать государству. К концу 2023 года стоимость активов "Строительной компании "Укрбуд" составила 266,6 млн грн.

"Укрбуд" является одной из компаний, связанных с "Украинской государственной строительной корпорацией "Укрбуд". Как уже сообщалось, президентом госкорпорации в 2010-2016 годах был Максим Микитась, построивший собственный частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании. ООО" Укрбуд девелопмент" Микитася был одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья Киева, используя "зонтик" государственного предприятия.

В отношении Микитася действует мера пресечения в виде домашнего ареста по делу о присвоении средств Министерства обороны в размере 307 млн грн. Также его подозревают в предложении неправомерной выгоды в размере 22 млн. евро за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине одобрили законопроект о приватизации государственных банков, который позволяет продавать доли государства в этих учреждениях и вводит новые требования к инвесторам. Цель документа – уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

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