В Украине возник дефицит популярного весеннего продукта: что происходит на рынке
В Украине образовался дефицит тепличных томатов, хотя этот сегмент имеет потенциал для роста. В целом рынок томатов в денежном выражении сократился, что связывают с сокращением производства в прифронтовых регионах.
Об этом, как сообщает AgroTimes, заявил руководитель одного из отделов аграрной компании Сергей Гедз. Ключевой причиной падения он называет сокращение производства в Каменце Днепровской в Запорожской области, где до полномасштабной войны выращивали до 30-40% тепличных томатов с высокой добавленной стоимостью.
Между тем ситуация в открытом грунте остается относительно стабильной. Речь идет прежде всего о производстве томатов для свежего рынка, тогда как сегмент продукции для переработки испытывает дефицит.
"Сейчас есть стабильные площади томата открытого грунта для свежего рынка, в то же время площадей под помидором для переработки не хватает", – отметил Гедз.
Впрочем, несмотря на общее сокращение рынка, тепличный сегмент демонстрирует положительную динамику. По оценкам эксперта, он будет расти еще в течение ближайших одного-двух лет, в частности благодаря привлекательным ценам на продукцию.
В то же время дефицит томатов стимулирует импорт. В частности, значительные объемы продукции поступают из Турции, Польши и Румынии, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в дальнейшем.
Цены на продукты готовятся расти
Подорожание топлива уже в ближайшие 2-3 недели приведет к росту цен на продукты и услуги в Украине, считает экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Это создаст дополнительное инфляционное давление и ударит по аграрному сектору из-за повышения расходов на весенние полевые работы.
И тогда как аграрный сектор остается одним из самых стабильных источников доходов для государства, именно он первым чувствует удар от подорожания ресурсов. Последствия могут быть следующими:
- рост себестоимости производства;
- повышение цен на зерно и другие культуры;
- дальнейшее подорожание продуктов питания.
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за изменения климата в Украине могут подорожать томаты и другие овощи, фрукты и ягоды – жара, засухи, нестабильные осадки и весенние заморозки снижают урожайность и повышают себестоимость производства. Дополнительное давление на цены будут создавать дефицит воды, рост расходов на орошение и защиту растений, а также колебания мировых рынков.
