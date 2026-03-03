Украинцам следует приготовить кошельки: популярные овощи и фрукты могут резко подорожать

В Украине из-за изменения климата могут подорожать картофель, томаты, ягоды и косточковые фрукты из-за жары, засухи, нестабильных осадков и весенних заморозков, которые снижают урожайность и повышают себестоимость производства. Дополнительное давление на цены будут создавать дефицит воды, рост затрат на орошение и защиту растений, а также колебания мировых рынков.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их словам, в ближайшие 10-20 лет именно способность адаптироваться к климатическим изменениям будет определять успех плодоовощного бизнеса.

Томаты относятся к наиболее чувствительным к температуре культурам. В условиях, когда температура превышает 35 °C, растения резко хуже завязывают плоды, что приводит к прямым потерям урожая.

Страны Средиземноморья, которые традиционно являются ключевыми поставщиками томатов для переработки, уже сталкиваются с дефицитом воды и ограничениями на орошение. В ответ производство постепенно смещается в более северные регионы Европы, а также в тепличный сектор, что требует значительных инвестиций и повышает себестоимость продукции.

Картофель остается базовой продовольственной культурой во многих странах мира, однако он чрезвычайно чувствителен к жаре и недостатку влаги. В засушливые годы в Европе производство уже сокращалось на миллионы тонн, что вызывало резкие колебания цен.

В Латинской Америке фермеры вынуждены переносить выращивание картофеля в высокогорные районы из-за повышения температур. В долгосрочной перспективе это означает рост расходов, усиление ценовой нестабильности и повышенный интерес к новым, климатически устойчивым сортам.

Ягодный сектор считается одним из самых прибыльных, но одновременно и одним из самых рискованных. Аномальная жара в Перу – одном из ведущих мировых экспортеров голубики уже приводила к резкому сокращению урожая и скачкам мировых цен. Поскольку ягоды относятся к премиальному сегменту, любые погодные сбои почти мгновенно отражаются на ценах в розничных сетях в разных странах.

Цитрусовый сектор переживает системный кризис, вызванный сочетанием климатических стрессов и болезней растений. Сокращение производства апельсинов в США и уменьшение мировых запасов апельсинового сока свидетельствуют о более глубоких структурных проблемах отрасли. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы мировой рынок цитрусовых может претерпеть существенные изменения с появлением новых регионов-производителей и перераспределением экспортных потоков.

Косточковые культуры, в частности персики, традиционно считаются одними из самых рискованных. Поздние весенние заморозки в Европе регулярно уничтожают от 50% до 70% урожая в отдельных регионах. Отмечается, что это приводит к резким скачкам цен, росту импортозависимости и заставляет производителей инвестировать в системы защиты от заморозков, что дополнительно повышает себестоимость продукции.

Овощи открытого грунта напрямую зависят от доступности воды. Засухи в Северной Америке и Мексике уже вызывали перебои с поставками перца и рост цен на переработанную продукцию. В условиях изменения климата именно водные ресурсы становятся главным ограничивающим фактором для развития овощеводства, что делает орошение стратегической инвестицией.

Менее очевидной, но не менее важной проблемой является производство семян овощных культур. Экстремальные погодные явления нарушают семеноводство салатов и других листовых овощей, что может вызвать цепную реакцию дефицита на рынке уже через несколько сезонов.

Отдельное беспокойство вызывает влияние повышенной концентрации CO₂ на питательную ценность продуктов. Исследования показывают, что при таких условиях растения могут содержать меньше железа, цинка и белка, то есть климатические изменения влияют не только на количество, но и на качество продуктов.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, международный эксперт плодоовощного рынка Екатерина Зверева отмечает, что изменение климата открывает для Украины новые возможности, но одновременно создает серьезные вызовы. По ее словам, смещение агроклиматических зон может расширить потенциал выращивания ягод, овощей и садовых культур в регионах, где раньше это было менее эффективно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на яблоки вышли на новый уровень, отпускная цена у фермеров выросла, а в рознице качественные сортовые яблоки уже стоят около 70 грн за килограмм и выше. Подорожание обусловлено ростом затрат на хранение, энергию и логистику, поэтому возвращение к ценам 15-20 грн/кг в ближайшее время не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!