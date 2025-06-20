В Украине внезапно изменились цены на огурцы: сколько теперь стоит килограмм

Длительное снижение цен на тепличные огурцы в Украине прекратилось. Впервые более чем за месяц стоимость этого овоща выросла, и довольно резко – на 13%, по сравнению с прошлой неделей (9-15 июня). Теперь производители отпускают их по цене до 50 грн за кг.

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Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit, которые связывают такое существенное подорожание с сокращением предложения тепличных огурцов из местных хозяйств. Это объясняется тем, что первый урожай овощей уже отходит, а следующий еще даже не заложили.

"Так, практически во всех тепличных комбинатах на сегодняшний день проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что повлекло значительное сокращение выборок. Между тем предложение огурцов из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за неблагоприятных погодных условий", – отмечают эксперты.

В результате на данный момент на тепличные огурцы сформировались цены в пределах 30-50 грн/кг. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, и в то же время цены заметно ниже прошлогодних. Сейчас тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"Ключевые игроки рынка не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта этой продукции", – отметили аналитики.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

В супермаркетах огурцы все еще дешевеют, и это не зависит от сорта овоща. В частности, по данным "Минфина", гладкие 14 июня продавали в среднем по 61,90 грн/кг, что почти на 20 грн ниже средней цены мая.

Auchan – 54,50 грн/кг;

АТБ – 49,89 грн/кг;

Megamarket – 81,30 грн/кг;

"Фора" – 48,90 грн/кг;

Metro – 49,90 грн/кг;

"Сильпо" – 36,50 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг.

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