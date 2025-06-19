Таких цен не видели уже 4 года: во всем мире резко переписали стоимость ключевого продукта

Во всем мире снижается стоимость сахара – цена этого продукта уже достигла 4-летнего дна. Этому способствует рост экспорта крупнейшими производителями – Индией и Таиландом.

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Ссылаясь на данные Лондонской товарной биржи ICE, Barchart сообщает, что на торгах 18 июня цена июльских фьючерсов на нерафинированный сахар (сахар-сырец) снизилась на 1,6%. В моменте она составляла $0,1582 за фунт – это минимальный уровень с 14 апреля 2021 года, то есть более чем за 4,5 года.

Цены на сахар активно падают в течение последних трех месяцев. С 17 марта цена фьючерсов на сахар-сырец упала более чем на 21%, а с начала июня – на 7,2%.

Самым мощным фактором, влияющим на цены, является рост поставок крупнейшими производителями и экспортерами этого продукта – Таиландом и Индией. В то же время не совсем удачный урожай тростника в Бразилии из-за засухи поддерживает цены.

Так, ранее в июне Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии заявила, что ожидает роста производства в 2025-2026 годах до 35 млн тонн (+19%), из-за увеличения посевных площадей тростника. Кроме того, в стране прогнозируют выше нормы количество муссонов и осадков, что должно положительно повлиять на урожай. А в начале года правительство страны дало разрешение на экспорт 1 млн тонн сахара в этом сезоне.

В Таиланде производство сахара в 2024-2025 годах выросло до 10 млн тонн (+14%). Служб сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США прогнозирует, что производство в 2025-2026 годах вырастет еще на 2% - до 10,3 млн тонн.

Однако цены на сахар поддерживает не совсем удачный урожай в Бразилии, из-за чего производство сахара в этой стране в 2024-2025 годах снизилось на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение мирового производства сахара в 2025-2026 годах на 4,7%, до рекордных 189,318 млн метрических тонн. В то же время мировое потребление сахара также достигнет рекорда - 177,921 млн тонн (+1,4%). При этом мировой избыток сахара будет выше на 7,5%, чем в прошлом году, и составит 41,188 млн тонн.

Цены на сахар в Украине

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость сахара в крупнейших торговых сетях Украины – 34,02 грн/кг, что на 1,5% больше, чем в мае. С начала года они постепенно снижались, но с апреля возобновили рост.

Также OBOZ.UA сообщал, что мировые цены на рис также достигли самых низких уровней за последние годы. Этому способствуют избыточные запасы в Индии и рекордные урожаи в странах Азии, но из-за укрепления индийской рупии дальнейшее снижение цен на рис маловероятно.

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