В Украине ужесточат проверки автомобилей и запчастей: кого коснутся новые требования

В Украине ужесточат проверки новых автомобилей, запчастей и оборудования, уделяя особое внимание продукции из стран Азии. Инспекторы будут проверять документы, маркировку, информацию о производителях и соответствие товаров техническим регламентам, чтобы не допустить продажи опасной продукции.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"). Там подчеркнули, что главной целью проверок является недопущение продажи продукции, не соответствующей требованиям законодательства. Усиленный государственный рыночный надзор будет касаться:

новых колесных транспортных средств;

новых автомобильных запчастей;

оборудования, предназначенного для установки на транспортные средства.

Все эти товары должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, прежде чем поступить в продажу на украинском рынке. В "Укртрансбезопасности" отметили, что в ходе проверок особое внимание будет уделяться автомобильным запчастям, производителями которых являются страны Азии.

В то же время это не означает автоматических ограничений для такой продукции. Усиленный контроль предусматривает проверку ее соответствия украинским техническим требованиям и сопроводительной документации.

На что будут обращать внимание инспекторы

В ходе проверок специалисты будут оценивать сразу несколько аспектов. В частности , будут проверять:

наличие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям;

правильность нанесения знаков соответствия техническим регламентам и другой обязательной маркировки;

информацию о производителе, импортере или уполномоченном представителе;

соблюдение требований законодательства при введении продукции в оборот и её реализации на рынке.

В ведомстве призвали производителей, импортеров и продавцов автомобильной продукции ответственно отнестись к выполнению требований законодательства. Предприятиям рекомендуют заранее проверить наличие всей необходимой сопроводительной документации и убедиться, что продукция соответствует установленным техническим регламентам.

По словам представителей "Укртрансбезопасности", безопасные автомобили и качественные запчасти являются одним из ключевых факторов безопасности дорожного движения. Использование деталей, не соответствующих установленным стандартам, может влиять на надежность эксплуатации транспортных средств, создавать риски для водителей и пассажиров, а также нарушать права потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают кардинально изменить подход к борьбе с нарушителями Правил дорожного движения (ПДД). Речь идет о новой онлайн-системе, которая автоматически штрафовала бы нарушителей ПДД, в частности за парковку в неустановленных местах, а также о самостоятельной фиксации правонарушений гражданами и выплате им за это денежного вознаграждения.

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