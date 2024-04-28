В Украине узаконили горничных и других домашних работников: что изменится

В Украине законодательно урегулировали занятость домашних работников, которые трудятся по найму в семьях, – например, горничных, уборщиков, ремонтников, садовников и т.п. Для них вводятся специальные трудовые договоры, но только если работа осуществляется регулярно и на постоянной основе. Таким образом хотят создать условия для выхода этой категории из неформального сектора экономики и обеспечить их социальную защиту.

Соответствующий законопроект № 5695 депутаты Верховной Рады уже приняли во втором чтении, в целом. За проголосовал 231 нардеп, сообщил первый замглавы комитета по вопросам налогов Ярослав Железняк ("Голос"). Теперь документ должны подписать спикер парламента и президент Украины. Закон начнет действовать через три месяца со дня опубликования.

"На сегодняшний день большая часть таких лиц (домашних работников. – Ред.) находятся в теневом секторе экономики, не имеют надлежащего уровня социального обеспечения, не могут рассчитывать на предусмотренные законодательством о труде гарантии своих трудовых прав. Они обычно не получают достойной и справедливой оплаты труда, лишены государственной защиты от дискриминации, насильственных и других действий, нарушающих их честь и достоинство со стороны работодателя", – отмечают авторы законопроекта.

Согласно документу, в Трудовой кодекс будет добавлена новая глава "Труд домашних работников". Домашним работником будет считаться лицо, "обеспечивающее жизнедеятельность домохозяйства" не менее 40 часов в месяц. Другими словами, работа приглашенных по объявлениям уборщиц квартир раз в неделю под определение "домашнего труда" не подпадает.

Работодателем будет считаться один из членов семьи. Ему нужно будет заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, где будут указаны:

имена сторон;

дата начала действия трудового договора;

срок действия договора, если он предусмотрен;

описание вида и характера работ;

условия оплаты труда и его периодичность;

продолжительность рабочего времени;

условия ежегодного отпуска.

При этом есть и другие важные условия. Например, домашнему работнику будет запрещено разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в связи с проживанием в домашнем хозяйстве.

Рабочий день домашнего работника может быть поделен на части. Главное – длительность труда не должна суммарно превышать 8 часов в день.

Помимо обязательных условий трудового договора, в нем могут быть прописаны и дополнительные. Например, может быть предусмотрена возможность платного или бесплатного предоставления жилья домашнему работнику. При этом вводится гарантия о запрете работодателю самостоятельно проводить отчисления с заработной платы в счет платы за пользование таким жильем (если жилье будет платным).

Изменения в договор могут вноситься только с согласия обеих сторон и должны быть зафиксированы в письменной форме. Домашний работник таким образом получит права и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. А вот общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников, как и ведение трудовых книжек, будет осуществляться на добровольной основе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за дефицита кадров работодателям приходится значительно повышать размер зарплат. В результате профессиональным работникам предлагают зарплаты размер которых превышает 40 тыс. грн.

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