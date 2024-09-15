В Украине упали цены на базовый фрукт: какая причина и сколько стоит в супермаркетах

Цены на украинские груши на оптовых рынках снизились до 15-30 грн/кг, что на 32% меньше, чем в прошлом. В магазинах стоимость груш колеблется от 38 до 50 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Согласно данным, текущие цены на этот фрукт из местных хозяйств значительно ниже уровня прошлого года.

Такое падение стоимости связывают с сезонным увеличением предложения на опережающем спросе рынке. Цены на украинские груши на этой неделе колеблются в пределах 15-30 грн/кг, что на 25% ниже по сравнению с предыдущей неделей. В целом по сравнению с прошлым годом цены снизились на 32%.

Основная причина снижения стоимости – это увеличение урожая груш в Украине благодаря благоприятным погодным условиям в зимне-весенний период. Мягкие зимы и отсутствие серьезных погодных катаклизмов оказали положительное влияние на урожайность, увеличив количество фруктов на рынке. Это повлекло за собой перенасыщение предложения, что, по законам рынка, привело к снижению цен.

Единственным исключением в этом контексте является Винницкая область, где из-за весенних заморозков и град производители потеряли 30% урожая. Однако эта локальная проблема мало повлияла на общую ситуацию на рынке, где доминирует предложение из других регионов страны.

Сегодня оптовые цены на груши значительно ниже, чем в прошлом году, однако в розничной торговле ситуация несколько иная. В магазинах цены колеблются в пределах 38-50 грн/кг, что все равно достаточно доступной цене по сравнению со многими другими продуктами на украинском рынке. Несмотря на это, уровень спроса остается относительно низким из-за общих экономических трудностей в стране и снижения покупательной способности населения.

Сравнивая рынок груш в Украине с другими странами региона, следует отметить, что украинские фрукты остаются одними из самых доступных. Участники рынка связывают это с активным развитием садоводства за последние несколько лет, что позволяет увеличивать объемы производства и, соответственно, снижать цены.

Цены на груши в супермаркетах

В украинских супермаркетах груши тоже дешевеют. Так, 15 сентября крупные сети продают фрукты в пределах 20,90-33,90 грн/кг. В частности:

Сильпо – 51,70 грн/кг;

АТБ – 46,95 грн/кг;

Varus – 38,90 грн/кг;

ФОРА – 49,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на оптовые тепличные огурцы в Украине выросли на 35%, достигнув 45-60 грн/кг из-за ограниченного предложения и повышенного спроса. Сейчас это самые высокие цены за последние 7 лет, и подорожание может продолжиться из-за неблагоприятных погодных условий.

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