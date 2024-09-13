Цены на максимуме за последние 7 лет: в Украине резко подорожал ключевой овощ

Цены на оптовые тепличные огурцы в Украине выросли на 35%, достигнув 45-60 грн/кг из-за ограниченного предложения и повышенного спроса. Сейчас это самые высокие цены за последние 7 лет, и подорожание может продолжиться из-за неблагоприятных погодных условий.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Эксперты объясняют, что рост стоимости огурцов обусловлен рядом факторов:

сокращение предложения;

В настоящее время огурцы открытого грунта почти полностью исчезли с продаж, из-за чего рынок стал зависеть исключительно от тепличных производителей. Продукция теплиц начала поступать в меньших объемах, поскольку значительное снижение среднесуточных температур замедлило ее созревание и выборку.

рост спроса;

Параллельно с ограничением предложения огурцов повысился спрос на эту продукцию. Потребители пытаются приобрести овощи, пока они еще в продаже, что подталкивает цены вверх.

сезонность.

Осенью тепличные огурцы традиционно становятся дороже из-за завершения сезона выращивания на открытом грунте, и этот год не стал исключением.

Цены на тепличные огурцы в Украине сейчас добились максимальных показателей за последние семь лет. Для сравнения, огурцы стоят почти вдвое больше, чем в этот же период прошлого года. Это связано с тем, что в прошлом году условия для выращивания были более благоприятными, а предложение продукции значительно шире. Соответственно, цены оставались на более низком уровне.

Операторы рынка отмечают, что цены на огурцы могут продолжить расти, если нынешние климатические условия не изменятся. Снижение температур и сокращение объемов производства тепличной продукции, вероятно, приведет к еще большему дефициту огурцов на рынке.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным " Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 84,99 грн/кг;

гладкие – 90,79 грн/кг;

колючие – 92,22 грн/кг.

В целом тенденция роста стоимости огурцов наблюдается с начала 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

Сельпо – 83,90 грн/кг;

АТБ – 72,90 грн/кг;

ФОРА – 79,90 грн/кг;

Varus – 71,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в 2024 году в Украине колеблются из-за аномальных погодных условий и проблем с логистикой из-за войны. Некоторые сорта уже значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, сорт Айдаред стоит 16,5 грн/кг, Чемпион – 18,5 грн/кг, Ренет Симиренко – 17,5 грн/кг, а Черный принц – 21 грн/кг.

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