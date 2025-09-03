Цена на популярный продукт стремительно выросла: украинцы массово переходят на более дешевую альтернативу

Сырный продукт стремительно набирает популярность среди украинских потребителей. Рост спроса связан с ростом стоимости твердого сыра, более дешевой альтернативой которому является сырный продукт.

Об этом сообщили в Инфагро. Эксперты связывают такую тенденцию с двумя факторами:

удешевление сыра в ЕС на 8% в августе;

возможный рост цены на сыр от отечественных производителей на 5%.

Это может сорвать планы украинских сыроделов по осеннему оживлению продаж. Сейчас именно сырный продукт демонстрирует самый динамичный рост реализации, поскольку для многих покупателей именно эта продукция стала единственным доступным вариантом.

Почему сырный продукт дешевый

Главная разница между сыром и сырным продуктом заключается в составе: если сыр изготавливают только из молока, то в сырном продукте его менее 20%. Остальные – это растительные жиры (чаще всего – кокосовое масло) и другие заменители молочного сырья. Поэтому такой продукт является менее полезным.

"Подорожание украинского сыра уже дает свои последствия: импорт растет, а полки магазинов все чаще занимает сырный продукт – более дешевая альтернатива, которая стремительно набирает популярность среди потребителей", – отметили аналитики.

Поэтому сыроделам приходится делить рынок как с импортерами, так и местными конкурентами, которые сделали ставку на более доступный формат. Кроме того, ожидается, что тренд на рост потребления сырного продукта сохранится и в дальнейшем.

Ценовой дисбаланс на зарубежные и отечественные сыры (импортный продукт часто стоит меньше) привел к тому, что в июле импорт твердых и полутвердых сортов сыра вырос на 12% в годовом измерении. В то же время отгрузка полутвердых сыров выросла на 28% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Украину заваливают польским сыром

Если раньше магазины заполняли преимущественно сыром от отечественных производителей, то сегодня ситуация резко изменилась – более 50% полок украинских супермаркетов занимает импорт. Это ставит под угрозу развитие отечественной отрасли, а уже осенью ожидается повышение цен на молочные продукты примерно на 5%.

Наибольшая доля среди импортных сыров приходится на Польшу, которая не только активно поставляет, но и продает сыр дешевле, чем украинский. Это связано с тем, что за последнее десятилетие польские производители совершили мощный рывок в развитии перерабатывающей отрасли.

Благодаря финансовой поддержке Европейского Союза польские заводы смогли модернизировать производство, снизить себестоимость и выйти на более выгодные условия для реализации. В результате – несмотря на то, что сырье в Польше стоит дороже, готовый сыр получается дешевле.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экспорт сырных продуктов показал в июле самые высокие темпы роста – их вывезли вдвое больше, чем год назад. Самый весомый фактор этого скачка – снижение конкурентоспособности российской продукции в странах Средней Азии.

