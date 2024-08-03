Расслабляться не стоит: 'Укрэнерго' работает над увеличением технических возможностей для импорта электроэнергии

Уже почти неделю в Украине не вводятся ограничения потребления электроэнергии. Однако расслабляться еще рано, так как повреждения энергосистемы значительные, также может вернуться жара, поэтому "Укрэнерго" готовится и к такому развитию событий.

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Среди прочего идет поиск решений относительно того, как привлечь в Украину больше электроэнергии из Европы. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками", – отметил он.

Кудрицкий пообещал больше деталей после того, как будут достигнуты определенные договоренности со странами Европы.

Также он сообщил, что украинские энергетики продолжают работать над ремонтами и развитием защиты объектов энергетической системы.

"Диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные. Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго", – добавил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ведется строительство специальных объектов энергобезопасности – сооружений для защиты от российских ударов по энергетической инфраструктуре страны. Исполнительным властям сообщили о конкретных сроках завершения строительства защитных сооружений. Если сроки строительства не будут соблюдены, должностных лиц ждет увольнение.

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