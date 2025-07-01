В Украине треть урожая овощей "гниет" еще до рынка: каковы причины проблемы

В Украине ежегодно теряется более 35% урожая овощей (более миллиона тонн) только из-за недостатка современных хранилищ, продукция просто не доходит до рынка. В ответ государство запускает проект по созданию национальной сети овощехранилищ, в частности планирует построить 78 новых объектов общей стоимостью более 134 миллионов долларов.

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Об этом сообщил министр агрополитики Украины Виталий Коваль. До полномасштабного вторжения, Украина уже испытывала дефицит хранилищ, по состоянию на 2021 год мощностей не хватало на 40%.

Однако вторжение, оккупация части территорий и уничтожение инфраструктуры еще больше ухудшили ситуацию. На сегодня общий дефицит составляет более 1,1 миллиона тонн, из которых более 281 тысячи тонн – это объем хранилищ, уничтоженных или утраченных во время войны. По информации Минагрополитики, современное овощехранилище – это не просто склад с вентиляцией, это:

механизм стабилизации цен в течение года;

возможность фермеров продавать продукцию не сразу после уборки, а в моменты лучшего спроса;

инструмент противодействия инфляции;

средство поддержки локального производства;

новые рабочие места и поступления в бюджет;

ключевой элемент стратегии импортозамещения и экспорта.

По состоянию на 2025 год в Украине имеются только 300 тыс. тонн современных овощехранилищ с регулируемой средой и еще 324 тыс. тонн – примитивных хранилищ с естественной вентиляцией, которые не способны гарантировать сохранение качества овощей в течение всего сезона.

Между тем рынок овощей и фруктов остается нестабильным, цены колеблются в зависимости от времени года, остатков продукции и зависимости от импорта. Из-за отсутствия сохраненных запасов в межсезонье потребитель вынужден покупать более дорогие импортные овощи или продукты низкого качества, которые успели испортиться.

По словам Коваля, Украина работает над созданием национальной сети овощехранилищ, которая должна стать стратегическим проектом в послевоенном восстановлении агросектора. Уже ведутся переговоры с частными инвесторами, торговыми сетями, а также международными организациями.

В планах – строительство 78 современных хранилищ в течение двух лет. Общая стоимость инициативы оценивается в 134 миллиона долларов США (около 5,5 миллиардов гривен). Возможными источниками финансирования станут:

государственный бюджет (как часть поддержки аграриев);

частные инвесторы;

международные фонды и программы восстановления.

Министерство аграрной политики отмечает, что развитие системы хранения – это часть большей стратегии перехода к агроиндустриальной модели экономики. Если сегодня 1 гектар украинской земли приносит в среднем лишь 1000 евро экспортной выручки, то, например, в Дании – это более 15 000 евро. Задача Украины сократить эту разницу за счет переработки и инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на этой неделе значительно упала стоимость свеклы, лука и смородины из-за резкого роста предложения и снижения качества продукции. В то же время выросли цены на сладкий перец, морковь и персики, ведь их предложение ограничено, а спрос стабильно высокий.

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