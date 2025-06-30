В Украине переписали цены на ряд продуктов: как изменилась стоимость и почему

В Украине на этой неделе (23-29 июня) значительно упала стоимость свеклы, лука и смородины из-за резкого роста предложения и снижения качества продукции. В то же время выросли цены на сладкий перец, морковь и персики, ведь их предложение ограничено, а спрос стабильно высокий.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. На этой неделе больше всего подешевела свекла, если еще недавно ее продавали по 25-40 грн за килограмм, то сейчас – уже по 15-20 грн.

Подобная ситуация с репчатым луком нового урожая, ведь цены упали до 14-25 грн/кг, тогда как на прошлой неделе его продавали по 25-40 грн. Причина – резкое увеличение предложения, на рынок одновременно вышло много производителей, которые начали массово собирать урожай. Из-за этого образовался временный "перенасыщенный" рынок, и цена быстро поползла вниз.

В то же время морковь стала одной из самых дорогих овощных позиций. Ее цена выросла до 50-55 грн/кг, что значительно больше, чем неделю назад. Этот продукт традиционно дорожает в начале сезона, когда объем предложения еще небольшой, но спрос стабильно высокий, как среди потребителей, так и среди заготовителей.

Ранний картофель также немного подорожал – до 15-22 грн/кг, это связано с постепенным снижением запасов старого урожая, а новый еще не полностью заполнил полки. Среди новинок сезона – сладкий перец. Его на этой неделе продают по 100–160 грн/кг, что является достаточно высокой ценой.

Объяснение простое, ведь спроса больше, чем товара. В нескольких регионах только стартовал сбор, и продукции на рынке мало. Чеснок также демонстрирует постепенный рост, его все активнее покупают как потребители, так и заготовители.

Зато огурец и томат наоборот стали доступнее. Огурцы сейчас стоят 15–30 грн/кг, а томаты — 55–85 грн/кг. Это связано с тем, что основная волна урожая в теплицах уже прошла, а открытый грунт активно поступает в продажу.

Фруктово-ягодный сегмент на этой неделе сохранил противоречивую динамику. Самый яркий пример – черешня, несмотря на пик сезона, она подешевела с 120-150 грн до 115-130 грн/кг. Причина – низкое качество части партий, из-за чего продавцы вынуждены снижать цену, чтобы реализовать товар.

Абрикосы также снизились в цене, сейчас их продают по 80–100 грн/кг, в зависимости от сорта и региона. Персики, наоборот, подорожали до 100–120 грн/кг. Цена на них растет из-за ограниченного предложения качественной продукции.

Украинская голубика только начинает появляться на прилавках, но первые партии уже присутствуют. Стоимость еще не стабилизировалась – цена зависит от региона и объемов. В то же время другая ягода – смородина существенно потеряла в цене. И черная, и красная сейчас в избытке, поэтому продавцы снижают стоимость, чтобы избежать потерь.

Земляника садовая остается в диапазоне 75-120 грн/кг. Все зависит от свежести, сорта и места выращивания. Самая дешевая — на юге, самая дорогая — в центральных городах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мире и в частности в Украине продолжают расти цены на кофе, чай и какао. Стоимость популярных напитков поддерживается по климатическим причинам, падению урожайности и дисбалансе в спросе и предложении, и эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится.

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