В Украине существенно ускорился рост цен на еду: что дорожало быстрее всего

Подорожание продуктов питания в Украине в декабре-2024 стало результатом увеличения производственных затрат, в том числе закупочных цен на сырье. Сами же обработанные продукты (т.е., не сырые, а поддавшиеся, к примеру, консервированию, выпеканию и т.д.) подорожали за год на 14,7%.

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Об этом рассказали в Нацбанке. Там отметили: на рост их стоимости в конце прошлого года также повлияло оживление внешнего спроса.

"Высокими темпами росли цены на хлеб, мучные и кондитерские изделия, а также мясо- и молокопродукты. Также быстрее росли цены на подсолнечное под влиянием низких объемов переработки", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, курсовые эффекты обусловили ускоренное удорожание некоторых импортных товаров. В частности:

чая;

рыбы;

морепродуктов;

кофе и шоколада – на которые также повлияло "ограниченное предложение на мировых рынках".

Сырые продукты же, отмечается, в 2024 году подорожали на 13,2%. При этом в декабре рост цен на них в годовом исчислении замедлился по сравнению с ноябрем.

"Медленнее росли цены на курятину и яйца на фоне расширения предложения, в частности из-за потепления. Несколько медленнее росли цены на овощи и фрукты благодаря активизации импорта. В то же время рост цен на муку, крупы и молоко ускорился под влиянием повышения стоимости сырья и производственных затрат. А снижение цен на сахар и свинину замедлилось", – рассказали в Нацбанке.

В целом же по итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% – нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось – НБУ прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%.

Одним из ключевых драйверов общего роста цен стало подорожание продуктов питания. Так, больше всего за год в цене прибавили овощи, которые из-за неурожая подорожали аж на 48,3% по сравнению с прошлым декабрем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с учетом инфляции стоимость известного в Украине фастфуда – Киевской перепички – должна была бы составлять 23 грн. Однако реальная ее цена почти вдвое выше – 50 грн. Это свидетельствует о том, что официальная инфляционная статистика часто не соответствует реальному положению дел в экономике.

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