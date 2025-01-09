Цена должна быть намного ниже: украинцам рассказали, какая "реальная" стоимость популярного фастфуда

С учетом инфляции стоимость известного в Украине фастфуда – Киевской перепички – должна была бы составлять 23 грн. Однако реальная ее цена почти вдвое выше – 50 грн. Это свидетельствует о том, что официальная инфляционная статистика часто не соответствует реальному положению дел в экономике.

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Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Демкив. Он напомнил: в 2010 году перепичка стоила 4,5 грн. При этом:

индекс инфляции с того времени вырос на 409%, то есть "более чем в 5 раз";

перепичка же подорожала на 1011%, или более чем в 10 раз.

"Постоянно хочется проверить, насколько показатель инфляции за многие годы соотносится с бытовыми вещами. ... 23 гривни должна стоить киевская перепичка, если бы ее цена определялась индексом инфляции", – посчитал аналитик.

Впрочем, до 50 грн перепичка – вариант сосиски в тесте – подорожала с 1 января 2025 года. До этого она стоила 45 грн.

Рост цен в Украине бьет рекорды

Тем временем, в новый год украинцы входят с повышенными ценами на большинство популярных овощей и фруктов. Больше всего подорожали:

капуста, морковь (до 26 грн/кг) – втрое;

яблоки – до 25-28 грн/кг, на 79%.

По словам же экономиста Андрея Ярмака, яблоки подорожали из-за неблагоприятных климатических условий, которые привели к потерям урожая по всей Европе. Также высокий спрос на яблочный концентрат поддерживает высокие цены даже на продукцию более низкого качества. Поэтому рынок потерял самый дешевый сегмент яблок, что позволило повысить цены на фрукты среднего и высокого качества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за рекордного роста цен на какао на мировых рынках украинские потребители уже в ближайшие недели столкнутся со значительным подорожанием шоколада и какао – на 50-70%. Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 грн, а цена за килограмм тертого какао уже превысила 1 000 грн.

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