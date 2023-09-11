В Украине существенно подорожало мясо: как изменилась цена и почему

Цены на живец свиней убойных кондиций в Украине выросли в начале сентября. Средневзвешенный ценник по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4% – до 83,3 грн/кг.

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Об этом информируют аналитики ассоциации "Свиноводы Украины". Закупочные цены на живец свиней удерживались в пределах 82,5-84,5 грн/кг, при этом региональное расхождение ценников стало не столь выраженным, как неделей ранее.

“Производители свинины отмечают высокую активность со стороны заготовителей на фоне по-летнему ограниченного предложения кондиционной свинины. В частности, у многих поставщиков черенки партии остаются меньше стандартных, а средний убойный вес животных часто ниже 110 кг, что также уменьшает валовой выход мясного сырья для мясопереработчиков", – пишут аналитики.

Сложившаяся на рынке ситуация порождает высокую конкуренцию и провоцирует повышение стоимости товарных партий.

Как спрогнозировала ранее ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец, в Украине уже скоро может подорожать мясо. Стоимость вырастет ближе к концу сезона.

Она отметила, что с начала лета стоимость говядины (гуляш и ребра) выросла на 0,9%. То есть, сейчас эти продукты продают по 245,16 грн и 160,48 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине подешевели орехи. К примеру, в сентябре килограмм греческого стоит в среднем 190 грн, тогда как в сентябре-2022 было на 35 грн дороже – 225 грн. Причина – высокий урожай, а также проблемы с экспортом.

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