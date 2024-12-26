В Украине существенно переплачивают за аренду земли: какие суммы предлагают

Фермеры и крупные агрохолдинги готовы платить за право пользования земельными участками гораздо больше, чем по сделкам, заключенным с крестьянами. В частности, участники государственных аукционов по аренде сельскохозяйственной земли предлагали более высокие суммы, чем те, по которым они "снимают" участки у частных владельцев. Так, в отдельных случаях предложения составляли до 1 300 за га. И именно эти ставки преимущественно и побеждали на торгах.

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При этом, говорится в материале "Минфина", такие большие предложения делают небольшие и средние фермеры. В то же время, крупные холдинги, хотя и также предлагают завышенные цены, нередко проигрывают аукционы.

"Ценовые предложения, предлагаемые участниками торгов за государственную землю, следует разделить на две условные группы. Первая – это цены от аграрных холдингов, преимущественно колебавшихся в пределах 500-600 долларов. В отдельных случаях и они предлагали более существенные суммы. Например, в одном из аукционов за участок в Винницкой области МХП вышел с предложением более 800 долларов за га, правда, даже этой суммы оказалось недостаточно, чтобы одержать победу. Вторая группа – это предложения небольших и средних фермеров, которые в основном были более щедрыми и в отдельных случаях предлагали до 1 300 долларов за га. Именно они по большей части и побеждали на торгах", – рассказали авторы материала.

При этом они подчеркнули: по мнению экспертов, экономически обоснованными могут быть цены, которые обычно предлагали холдинги – а превышающие их предложения могут оказаться убыточными. Ведь средняя стоимость "не просто высокая, а слишком высокая".

"Цены в 1 000 долларов за аренду гектара могут превышать маржинальность производства основных сельскохозяйственных культур в Украине. Если отслеживать не все ставки, а только ставки условных агрохолдингов, то их максимальные предложения – до 500-600 долларов за га. Все, что выше, – непонятно, как окупать при стандартном ведении сельского хозяйства в Украине", – объяснил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Роман Нейтер.

Почему за аренду земли готовы переплачивать

В целом же, отмечают авторы материала, можно выделить ряд факторов, которые привели к тому, что участники торгов предлагали более высокие суммы, чем арендуя участки у частных владельцев. Это, в частности:

Открытость аукционов и свободный доступ участников к ним, что существенно повысило конкуренцию.

Обычно большие участки площадью в среднем более 80 га.

Дело в том, что большинстве случаев арендатору приходится иметь дело с большим количеством мелких собственников и с каждым вести отдельные переговоры. Часто он арендует обособленные части поля.

В то же время, на государственных торгах выставляются сплошные массивы, не требующие консолидации. Потому за них сельхозпроизводители готовы платить больше.

Государство предлагает аренду на длительный срок – до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет – для многолетних.

Это, отмечается позволяет предпринимателям планировать свою деятельность на длительный срок.

Какими будут цены на аренду земли в будущем

Впрочем, отмечается, участники рынка убеждены, что цена в пределах 500-600 долларов, которую в большинстве своем готовы платить агрохолдинги, является "новым ориентиром, к которому будет двигаться стоимость аренды для всех собственников". Ведь уже понятно, что:

рентабельность обработки земли позволяет платить такие средства;

конкуренция за свободные площади достаточно высока.

"В то же время, процесс повышения арендных ставок вряд ли будет стремительным. Прежде всего потому, что подавляющее большинство земельных участков уже находится в долгосрочной аренде, а для повышения выплат требуется окончание этого срока и заключение новых договоров", – говорится в материале.

Тем не менее, признается, рост стоимости аренды земли могут ускорить частные собственники. Дело в том, отмечается, что когда они увидят, что арендаторы готовы платить за государственную землю в разы больше, "у них возникнут вопросы справедливости такого подхода".

Пока же, резюмируется, государственные аукционы демонстрируют, что большие выплаты будут получать владельцы, которые имеют большие участки и могут организовать открытые торги. Поэтому крупные инвесторы или компании, занимающиеся управлением землей, "могут получить лучшие условия раньше частных землевладельцев".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост стоимости земли. По прогнозу, в следующие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

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