В Украине существенно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца. Вечером 31 августа крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 4,73 грн штука (47,3 грн/десяток), что сразу на 87 коп./штука (8,7 грн/десяток) ниже, чем было в середине августа. При этом в экспертной среде не исключают, что с осени цены яйца могут пойти вверх.

В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные сети продают нефасованные яйца по 4,59-5,7 грн/штука (45,9/57 грн/десяток). В частности:

Auchan – 4,25 грн/шт. (42,5 грн/десяток);

Novus – 4,29 грн/шт. (42,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,9 грн/шт. (59 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в скором времени яйца в Украине могут начать дорожать. По его словам, ожидать этого стоит уже осенью – однако только при условии плохого урожая кукурузы.

Он объяснил: а таком случае вырастут затраты на корма. Что, соответственно, приведет и к росту стоимости самих яиц.

Впрочем, отметил аналитик, при хорошем урожае стоит ожидать обратного эффекта. Т.е., яйца могут подешеветь.

"Цены на яйца напрямую зависят от стоимости зерновой группы. Если урожай кукурузы будет удачным, тогда есть шанс на стабильные или даже более низкие цены на корм, а следовательно, и на сами яйца", – объяснил Пендзин.

