В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине значительно подешевел молодой картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 21,61 грн/кг, что почти на 7 грн ниже средней цены июля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща продолжит снижаться – и в октябре достигнуть 10 грн/кг.

Впрочем, сообщает AgroWeek, по прогнозу коммерческого директора компании "Ван Дайк Техникс" Андрея Марущака, такая цена будет наблюдаться в течение непродолжительного времени – только в начале сезона. Соответственно, не исключается, что в дальнейшем цены на овощ вырастут.

"Цен, к которым мы привыкли, – по 5 грн, – уже не будет. Картошка уже никогда не будет такой дешевой. Но я думаю, что 10 грн за килограмм – такую ​​цену мы сможем увидеть. Но только в начале сезона (сбора урожая. – Ред.) – в октябре", – сказал специалист.

В то же время, подчеркивается, по данным Украинской ассоциации картофелеводов, в 2025 году отдельные хозяйства удвоили объемы производства картофеля. Что, констатируется, и может привести к снижению цен – из-за потенциального избыточного предложения продукта на рынке.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", ныне отдельные сети супермаркетов выставили цены на молодой картофель на уровне 16,02-27,2 грн/кг. В частности:

Metro – 16,02 грн/кг.

Auchan – 27,2 грн/кг.

