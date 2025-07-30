Цены на яйца в Украине могут снизиться: при каких условиях и сколько будут стоить

В Украине цены на яйца и молочную продукцию могут снизиться, если урожай кукурузы будет хорошим, ведь она составляет до 70% себестоимости кормов. Если же урожай окажется слабым, продукты могут существенно подорожать из-за роста затрат на содержание животных.

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Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Цены на эти базовые продукты в значительной степени зависят от урожая зерновых культур, формирующих кормовую базу для животноводства.

Основным фактором формирования цены на яйца является стоимость кормов, а именно – кукурузы. Около 70% себестоимости одного яйца приходится именно на комбикорм. То есть колебания цен на зерновую группу непосредственно и мгновенно отражаются на конечной стоимости продукта на полках магазинов.

"Цены на яйца напрямую зависят от стоимости зерновой группы. Если урожай кукурузы будет удачным, тогда есть шанс на стабильные или даже более низкие цены на корм, а следовательно и на сами яйца", – объяснил Пендзин.

По словам экономиста, прогнозировать точную цену на осень пока сложно. Однако есть основания надеяться, что нынешний урожай кукурузы будет хорошим. Это позволит снизить себестоимость кормов, а значит, фермеры смогут уменьшить расходы на содержание птицы и крупного рогатого скота. Такое развитие событий положительно повлияет и на стоимость молочных продуктов, и на цену яйца.

Молочка сейчас также удерживает сравнительно доступную цену, что делает ее популярной среди потребителей в период высокой инфляции. Однако ситуация остается шаткой. Все, опять же, зависит от объемов зерновых, ведь именно они формируют кормовую цепь в животноводстве. Если соберут меньше, чем ожидается, это автоматически подтолкнет вверх цены на базовые продукты питания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе и сентябре в Украине ожидается снижение цен на овощи борщевого набора – капусту, свеклу, картофель до 30-40% благодаря хорошему урожаю. Самые низкие цены года будут зафиксированы до конца сентября, особенно на овощи и сезонные культуры.

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