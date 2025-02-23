В Украине резко переписали цены на яйца: как изменили стоимость десятка
С начала 2025 года цены на яйца в Украине существенно снизились – удешевление составило около 15 грн по сравнению с концом 2024 года. В экспертной среде считают, что причиной этого является начатое Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) расследование стремительного роста цен на продукт осенью прошлого года.
Об этом сообщил экономист Олег Пендзин. Он отметил: в будущем же избежать роста стоимости яиц не удастся – однако он не будет критическим.
"Думаю, достаточно большим стимулом падения было проведение специального исследования АМКУ. Это охладило желание наших производителей увеличивать цены. И действительно, сегодня на 15 грн дешевле, чем было до Нового года. Что будет дальше? Наверняка небольшой рост цен будет, но точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года", – говорится в сообщении.
Напомним: в ноябре 2024 года в АМКУ объявили о начале расследования стремительного роста цен на яйца в Украине. В частности, в тот месяц продукция марки "Ясенсвит", по данным "Минфина", выросла со средних 45,25 грн/десяток в октябре до 70,26 грн. Таким образом, удорожание составило сразу 25,01 грн.
В декабре же цены продолжили расти – и достигли средних 78,06 грн. Однако после этого пошли на спад.
Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах
Вечером же 22 февраля, по данным аналитиков, украинские супермаркеты продавали фасованные яйца марки "Ясенсвит" в среднем по 65,13 грн/десяток. Это на 7,47 грн ниже средней цены января.
В целом, 17 февраля крупные сети выставили цены на такой продукт на уровне 62,99-68,2 грн/десяток. В частности:
- Auchan – 64,2 грн/десяток;
- Megamarket – 68,2 грн/десяток;
- Novus – 62,99 грн/десяток.
Вместе с тем, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца стоили в среднем 4,89 грн (48,9 грн/десяток), что:
- сразу на 29 коп. (2,9 грн/десяток) дороже, чем было в начале января 2025 года;
- однако на 89 коп. (8,9 коп./десяток) выше, чем в начале февраля;
- на 86 коп. (8,6 грн/десяток) дороже, чем в начале текущей недели.
В отдельных сетях такие яйца можно купить по 2,99-4,73 грн. В частности, в:
- Auchan – 5 грн/шт. (50 грн/десяток);
- Novus – 4,73 грн/шт. (47,3 грн/десяток);
- МегаМаркет – 5 грн/шт. (50 грн/десяток);
- ЕКОмаркет – 4,84 грн/шт. (48,4 грн/десяток).
Как сообщал OBOZ.UA, удорожания яиц ожидает и аналитик Максим Гопка. По его словам, цены начнут расти перед Пасхой.
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