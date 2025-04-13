В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит в супермаркетах

В Украине цены на белокочанную капусту выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Спрос остается высоким, а фермеры прогнозируют дальнейшее удорожание из-за уменьшения запасов. На сегодняшний день стоимость колеблется от 45 до 60 грн за килограмм.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Украинские фермеры начали активно повышать цены на хранившуюся из прошлого урожая белокочанную капусту.

По сообщению аналитиков, с начала текущей недели стоимость этого овоща выросла в среднем на 10%. Основная причина – сезонное сокращение запасов на фоне стабильного спроса. По словам экспертов, запасы капусты урожая 2024 стремительно уменьшаются. Фермеры, которые имеют достаточные объемы для оптовой торговли, не спешат с реализацией остатков и пользуются ситуацией, постепенно повышая цены.

На сегодняшний день капуста продается на оптовых рынках по 38-45 грн за килограмм. Для сравнения: к концу минувшей недели цена была на 10% ниже, а год назад – в шесть раз меньше.

Несмотря на рост стоимости, спрос на белокочанную капусту остается высоким. Причина – универсальность продукта: он популярен как среди домохозяйств, так и в перерабатывающей отрасли. Фермеры признают, что с каждой неделей продать качественную капусту становится сложнее, ведь хранить долго без потерь непросто. Это также подталкивает хозяйство поднимать цены, пытаясь компенсировать затраты на хранение и логистику.

Участники рынка предполагают, что цены могут расти и дальше. Причины – нехватка продукции в хозяйствах, высокие затраты на хранение, а также отсутствие достаточного импорта для покрытия дефицита. По оценкам экспертов, в ближайшее время цена капусты может превысить отметку в 50 грн/кг, если сохраняется нынешняя динамика уменьшения предложения.

Стоимость капусты в супермаркетах

Согласно данным " Минфина ", стоимость капусты в украинских супермаркетах в среднем составляет 49,97 грн/кг. В то же время, собственный анализ OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях цена белокочанной капусты – от 45 грн/кг до 60 грн/кг, а именно:

"Сельпо" – 67,20 грн/кг;

"АТБ" – 46,89 грн/кг;

Varus – 50,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине похолодание приведет к ощутимому удорожанию овощей. В первую очередь речь идет об огурцах, помидорах и переце. При этом резкого роста цен не стоит ожидать: частично проблемы с украинским урожаем компенсирует импортная продукция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!