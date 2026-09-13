В Украине существенно переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
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В Украине существенно подешевел картофель. В середине сентября супермаркеты продают его в среднем по 14,7 грн/кг, что более чем на 3,5 грн ниже, чем было в августе. Причиной этого в экспертных кругах называют продолжающийся сезон уборки овоща.
Об этом говорится в материале UkrAgroConsult. По словам его авторов, дело в том, что:
- С развертыванием массового сбора предложение картофеля на рынке будет увеличиваться.
- Это может привести к временному снижению цен.
Впрочем, отмечается, уже в ближайшее время ожидается установление стабильных цен на картофель. Ведь уборочная кампания подходит к концу.
"Стабильный уровень цен на картофель в Украине ожидается после 20 сентября, когда завершится период массового сбора и станет понятен фактический объем предложения на рынке. К этому времени увеличение поступления нового урожая может оказать сезонное давление на цены", – объяснили специалисты.
Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах
В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают молодой картофель по 12,9-16,5 грн/кг. В частности:
- Auchan – 12,9 грн/кг;
- Megamarket – 16,5 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подорожали фасованные яйца. По данным Союза птицеводов, толчок этому дала разрушенная логистика.
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