В Украине существенно переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно подешевел картофель. В середине сентября супермаркеты продают его в среднем по 14,7 грн/кг, что более чем на 3,5 грн ниже, чем было в августе. Причиной этого в экспертных кругах называют продолжающийся сезон уборки овоща.

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Об этом говорится в материале UkrAgroConsult. По словам его авторов, дело в том, что:

С развертыванием массового сбора предложение картофеля на рынке будет увеличиваться.

Это может привести к временному снижению цен.

Впрочем, отмечается, уже в ближайшее время ожидается установление стабильных цен на картофель. Ведь уборочная кампания подходит к концу.

"Стабильный уровень цен на картофель в Украине ожидается после 20 сентября, когда завершится период массового сбора и станет понятен фактический объем предложения на рынке. К этому времени увеличение поступления нового урожая может оказать сезонное давление на цены", – объяснили специалисты.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают молодой картофель по 12,9-16,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 12,9 грн/кг;

Megamarket – 16,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подорожали фасованные яйца. По данным Союза птицеводов, толчок этому дала разрушенная логистика.

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