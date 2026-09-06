Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетах
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В Украине существенно подорожали фасованные яйца. Ныне их продают в среднем по около 65 грн/десяток, что сразу на 6-8 грн выше, чем было в августе. В то же время, в отдельных супермаркетах можно наткнуться и на гораздо более высокие цены – к примеру, в АТБ они стоят 70,9-75,9 грн/десяток.
В целом, по данным "Минифина": упаковка на 10 яиц марки "Квочка" стоит 65,15 грн. А "Ясенсвит" – 65,5 грн.
В то же время, в отдельных сетях стоимость фасованных яиц варьируется от 53,5 до 67,5 грн/десяток:
- Nonus: "Квочка" – 70,99 грн/десяток, "Ясенсвит" – 72,99 грн/десяток;
- "Екомаркет": "Ясенсвит" – 72,6 грн/десяток;
- "Мегамаркет": "Квочка" – 73,5 грн/десяток, "Ясенсвит" – 71 грн/десяток;
- Auchan: "Квочка" – 59,3 грн/десяток;
- АТБ: "Квочка" – 70,9 грн/десяток, "Ясенсвит" – 75,9 грн/десяток.
Почему в Украине дорожают яйца
Вместе с тем, отмечали ранее в экспертной среде, в коне лета оптово-отпускные цены на яйца в Украине пошли вверх, По данным Союза птицеводов, толчок этому дала разрушенная логистика: торговые сети проводят тендеры с условием, что производитель сам поставляет товар в магазины, а эти расходы повышают отпускную цену.
В частности, объясняется, осенью против дешевых яиц сыграет сезонность. Поскольку:
- Производство в домохозяйствах "начнет сокращаться".
- Фактически, "от того, какая ценовая ситуация сложится в осенне-зимний период, зависит финансовый результат предприятий в течение года".
"Если осенью одновременно подорожают электроэнергия, топливо и вырастет обменный курс, подорожание яиц может превысить обычную сезонную коррекцию", – констатировали авторы материала.
Почему цены на яйца постоянно меняются
В целом же, по словам генеральный директор одной из компаний-производителей яиц Юлии Флеровой, резкие колебания цен на яйца всегда влекут за собой сочетание нескольких факторов, говорится в материале журнала "Наше птицеводство". Так, отметила она, речь идет о:
- Сезонности.
Зимой производство яиц в домохозяйствах значительно снижается. А это создает дефицит на рынке; подталкивает цены вверх. В то же время, в периоды роста предложения цена может так же быстро корректироваться вниз. Т.е., при высоком предложении яйца дешевеют.
- Себестоимости.
"Поскольку корма формируют до 60-70% себестоимости производства яиц, какие-либо колебания стоимости зерна мгновенно влияют на рынок. То же касается энергии, которая критическая для непрерывности производства", – объяснила Флерова.
- Экспортной активности.
Дело в том, что при открытии или активизации внешних рынков часть продукции переориентируется на экспорт. А это может сократить предложение внутри страны и дополнительно давить на цены.
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