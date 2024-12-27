В Украине существенно переписали цены на картофель: сколько стоит килограмм

В Украине подешевел картофель. Ныне производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (16-20 декабря).

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Причина же удорожания, по их словам, в существенном снижении спроса.

"Вопреки надеждам фермеров на то, что продукция в преддверии новогодних праздников в очередной раз вырастет в цене, отпускные цены на картофель в Украине напротив, начали снижаться. Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повышения цен и увеличения объёма закупок данного товара, так как спрос на данную продукцию заметно снизился", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, на удешевление повлияли стабильные поставки с внешних рынков. Усложняет же ситуацию, отметили авторы материала, невысокое качество привозной продукции.

"Большинство ключевых игроков рынка отмечают посредственные качественные характеристики импортного картофеля. Что в свою очередь, повлияло на темпы сбыта местной продукции", – констатировали аналитики.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время, крупные сети супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, продают картофель в среднем по 32,3 грн/кг. Впрочем, не исключено, что из-за снижения цен производителями, стоимость овоща уменьшится.

В целом же, цены колеблются от 27,5 до 40,5 грн/кг. В частности:

Megamarket – 40,5 грн/кг;

ЕкоМаркет – 27,5 грн/кг;

Auchan – 28,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно подорожала морковь. Ныне производители продают ее в среднем по 23-30 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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