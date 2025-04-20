В Украине планируют переписать цены на землю: на сколько вырастет стоимость гектара

Цены на рынке сельскохозяйственных земель Украины при благоприятном сценарии будут расти на 15-20% в ближайшие годы. Активнее всего продается земля в центральных регионах, а на формирование стоимости влияют ограниченное предложение, сдержанный спрос, война и девальвация гривны.

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Такой прогноз озвучил координатор земельного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Игорь Лысецкий в эфире одного из телеканалов. По словам эксперта, уже третий год в Украине функционирует открытый рынок сельскохозяйственных земель, который, несмотря на войну и экономическую нестабильность, демонстрирует относительную стабильность и постепенный рост.

Хотя около 3% сельскохозяйственных угодий было продано с момента открытия рынка, эксперты считают это вполне нормальным показателем для страны, которая только начинает интегрировать рыночные механизмы в земельные отношения. Лисецкий спрогнозировал, что в ближайшие годы при положительном сценарии стоимость сельскохозяйственных земель в Украине будет расти в пределах 15-20%. Это может стать реальностью в условиях стабилизации экономики, продолжения реформ и общего улучшения инвестиционного климата.

Самая большая активность на рынке наблюдается в центральной Украине. Именно здесь сосредоточены самые большие массивы сельскохозяйственных угодий, самые плодородные почвы, а также самый высокий уровень агропроизводства. К тому же, в этом регионе большое количество гектаров земли принадлежит физическим лицам – гражданам Украины, обладающим правом ее продавать. В то же время в западных регионах также наблюдается высокая цена, но средний размер пая значительно меньше.

Формирующая цену

предложение: те, кто хотел срочно продать землю сразу после открытия рынка, уже реализовали свои наделы. Другие же владельцы пока воздерживаются от продаж в ожидании более выгодной цены. Они уже сегодня фиксируют желаемую стоимость и готовы выйти на рынок только тогда, когда она будет достигнута;

спрос: спрос, хоть и стабильный, не ажиотажный. Подавляющее большинство покупателей – это агропроизводители, планирующие постепенное расширение своих земельных банков. Они подходят к вопросу инвестирования осторожно, поскольку земля — актив низкой ликвидности, нуждающийся в долгосрочных вложениях и сложном управлении;

спрос, хоть и стабильный, не ажиотажный. Подавляющее большинство покупателей – это агропроизводители, планирующие постепенное расширение своих земельных банков. Они подходят к вопросу инвестирования осторожно, поскольку земля — актив низкой ликвидности, нуждающийся в долгосрочных вложениях и сложном управлении; война и девальвация гривны: эти факторы существенно тормозят развитие рынка. Военный риск, нестабильность национальной валюты и общее инфляционное давление – это ограничивает как спрос, так и возможности потенциальных инвесторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, стоимость сельскохозяйственной земли в Украине снизилась, по состоянию на март средняя цена упала до 52 582 грн/га. Дешевую землю сегодня предлагают в Донецкой (11 254 грн/га), Луганской, Запорожской, Черниговской и Харьковской областях, что обусловлено близостью к боевым действиям и экономической нестабильностью в регионах.

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