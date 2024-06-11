В Украине существенно изменились цены на главные овощи: что подорожало больше всего

За год стоимость борщового набора – перечня основных овощей, входящих в состав традиционного украинского блюда – существенно изменилась. Цены на некоторые продукты (в частности, на капусту, лук и морковь) снизились в 2-4 раза, тогда как картофель резко подорожал. Сильнее всего (в 5 раз) выросла стоимость свеклы.

Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович. Она отметила, что на стоимость продуктов влияет ряд факторов, в том числе урожайность, спрос и предложение, логистика и затраты на энергетику.

По сравнению с 2023 годом, цены на основные ингредиенты для приготовления борща изменились следующим образом:

капуста подешевела в 4 раза – с 36.5 грн/кг до 8 грн/кг;

подешевела в 4 раза – лук подешевел вдвое – с 45 грн/кг до 26.5 грн/кг ;

подешевел вдвое – ; морковь подешевела вдвое – с 49 грн/кг до 20 грн/кг;

подешевела вдвое – свекла подорожала в 5 раз – с 6 грн/кг до 29 грн/кг ;

подорожала в 5 раз – ; картофель подорожал в 3 раза – с 6 грн/кг до 20 грн/кг.

"Цены на сезонные овощи летом могут изменяться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и снабжение, а также энергетические затраты. Если будут частые отключения света, как в прошлом году, цены могут расти из-за затрат на генераторы для теплиц", – пояснила Попович и отметила, что в предыдущие годы на рынке овощей и фруктов наблюдалась аналогичная ситуация, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость продукции.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время хлеб в Украине может подорожать на 30%. Из-за отключения электроэнергии хлебокомбинаты производят некачественную продукцию, которую вынуждены утилизировать. Кроме того, это ускоряет выход из строя оборудования – в итоге стоимость дополнительных затрат переводится на конечного потребителя.

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