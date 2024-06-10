В Украине в ближайшее время может подорожать главный продукт: на сколько и какие причины

Украинцы предупредили, что хлеб в ближайшее время может подорожать. Производители ожидают, что цены могут вырасти на 30%.

Об этом заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии AgroPortal. Он пояснил, что отключение электроэнергии для хлебной отрасли в Украине приводит к производству некачественной продукции и выходу из строя оборудования, что приводит к росту цен на хлеб.

Большинство предприятий хлебной отрасли имеют статус критической инфраструктуры и по закону не должны быть отключены от электросетей. Однако на практике предприятия регулярно отключают от электроэнергии. Имеющие возможность переходят на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразования.

Юрий Дученко подчеркнул, что хлебная отрасль потребляет относительно небольшое количество электроэнергии. "Аварийные отключения и отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции и выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах, а те, что могут, должны быть заранее предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше", – объяснил он.

Ситуация уже привела к дефициту мощностей, поскольку некоторые заводы не могут восстановить оборудование из-за блекаутов. "Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии", – добавил. Дученко.

При этом даже графики отключений не подходят для хлебной отрасли, поскольку это прерывает технологический цикл. По словам эксперта, если отключение длится два часа, график выпуска хлеба и хлебобулочных изделий смещается на восемь часов.

Кроме того, еще одной проблемой для хлебной отрасли является бронирование. Из-за отсутствия людей некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства. "Документы подаются, но из-за даже пунктуационной ошибки они могут быть возвращены без разъяснения. Готовится снова пакет документов. Процесс занимает от недели до месяца. За это время человек может быть мобилизован ", – объяснил Дученко.

Рост цен на хлеб также связан с увеличением стоимости муки. "Именно мука поднялась в цене на 25-30% ", - добавил Юрий Дученко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно упали цены на самые популярные овощи и сезонные ягоды. В частности, с 6-10 грн/кг до 7-8 грн/кг снизилась стоимость ранней белокочанной капусты, а также с 8-10 грн/кг до 6-10 грн/кг – прошлогодней.

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