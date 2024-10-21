В Украине стремительно выросли цены на ряд популярных овощей: сколько теперь стоят

В Украине продолжает расти спрос на картофель и белокочанную капусту, что приводит к повышению их цен. В то же время сезонный спрос на тыкву накануне Хэллоуина также вызвал его подорожание.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. На прошлой неделе рынок плодоовощной продукции в Украине отметился несколькими ключевыми тенденциями, повлиявшими на динамику цен и спрос на основные продукты.

Наибольший спрос среди участников рынка продолжает иметь картофель. Каждое третье объявление о покупке на рынке плодоовощной продукции связано именно с ней. Однако предложение картофеля сократилось вдвое по сравнению с предыдущими неделями. Несмотря на это, картофель продолжает дорожать, поскольку спрос превышает предложение.

На втором месте по популярности на рынке в Украине оказалась белокочанная капуста. Цены на этот овощ также растут, что связано с повышенным спросом на фоне сокращения запасов. В то же время наблюдается рост предложений пекинской капусты и чеснока, что привело к росту их продаж.

Лук остается одним из самых продаваемых овощей в Украине. Высокий спрос на этот продукт наряду с ограниченными объемами продаж привел к значительному повышению цен на лук. В то же время из-за холодной погоды произошло сокращение объемов производства тепличных овощей, в частности огурцов и томатов, что также привело к их удорожанию.

В сегменте сезонных овощей накануне Хэллоуина тыква стала одной из самых востребованных продуктов, что также повлияло на рост его стоимости. Во фруктовом сегменте яблоко продолжает занимать лидирующие позиции среди украинских потребителей, хотя спрос несколько снизился по сравнению с предыдущими неделями.

Несмотря на это, цены на яблоко растут. Снижение цен наблюдается на другие популярные фрукты, такие как груша и виноград. Слива также подешевела, что сделало ее более доступной для покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине под наибольшим риском подорожания есть хлебобулочные изделия, овощи и фрукты из-за высоких затрат на их хранение и производство. В то же время, цены на сахар до конца года, вероятно, будут снижаться.

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