Украинцев предупредили о существенном удорожании важных продуктов: что будет с ценами

В Украине под наибольшим риском подорожания хлебобулочные изделия, овощи и фрукты из-за высоких затрат на их хранение и производство. В то же время цены на сахар до конца года, вероятно, будут снижаться.

Видео дня

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона. Положительная тенденция снижения стоимости сахара связана с увеличением объемов производства.

Ежедневный прирост в производстве сахара способствует стабилизации его стоимости и дальнейшему снижению. Это хорошая новость для потребителей, ведь сахар является одним из основных продуктов и снижение его стоимости может частично компенсировать возможное удорожание других товаров.

Высоцкий подчеркнул, что цены на сахар не зависят столь от энергоснабжения, как другие продукты. Сахар является менее энергозависимым продуктом, поэтому даже при перебоях с электроснабжением его стоимость останется стабильной или будет снижаться.

Другая ситуация наблюдается в хлебобулочной отрасли. Высоцкий подчеркнул, что здесь доля затрат на энергоносители значительна, поскольку производство хлеба требует больших энергоресурсов, особенно электроэнергии. Если произойдет перебоя с энергоснабжением, производителям придется использовать альтернативные источники энергии, такие как генераторы, что приведет к увеличению затрат. В таком случае потребители могут ощутить повышение цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия.

Еще одной важной группой продуктов, цены на которые могут вырасти, есть овощи и фрукты. Основная проблема здесь состоит в процессе их хранения. Поскольку урожай уже собран, он должен сохраняться в течение года, а этот процесс также требует значительных энергозатрат, особенно для поддержания нужного температурного режима в хранилищах.

Если электроснабжение будет стабильным, влияние на цены будет минимальным. Однако в случае перебоев со светом производители будут вынуждены использовать генераторы, что приведет к повышению затрат на хранение. Соответственно это может сказаться на стоимости овощей и фруктов для потребителей.

Высоцкий отметил, что многое будет зависеть от ситуации с энергоснабжением в стране. Если электроэнергия будет подаваться без значительных перерывов, подорожание продуктов не будет значительным. Однако в случае систематических отключений и использования генераторов для поддержания производства и хранения продуктов это обязательно отразится на ценах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в Украине остаются доступными, варьируясь в магазинах от 26 до 32 грн/кг, а некоторые сорта даже упали в цене. Подорожание ожидается ближе к зиме из-за роста расходов на хранение, однако дефицита не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!