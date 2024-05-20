В Украине стремительно вырос спрос на автомобили с бензиновыми двигателями: топ-10 популярных марок
Автомобили с бензиновыми двигателями остаются популярными среди украинцев. В апреле 2024 года автопарк Украины пополнился более 2,6 тысяч новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в апреле стал кроссовер Mazda CX-5.
Об этом сообщил Укравтопром. Бензиновые автомобили охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей, что делает их самым большим сегментом рынка. Однако их рыночная доля уменьшилась на 2 процентных пункта по сравнению с апрелем 2023 года.
Лидером рынка новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер MAZDA CX-5, получивший наибольшее количество регистраций среди новых легковушек с бензиновыми ДВС. В топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями вошли:
- Mazda CX-5 – 220 ед.;
- Kia Sportage – 185 ед.;
- Toyota RAV-4 – 174 ед.;
- Renault Duster – 111 ед;
- Hyundai Tucson – 110 ед.;
- Suzuki Vitara – 106 ед.;
- Suzuki SX4 – 94 ед.;
- Skoda Octavia – 94 ед;
- Volkswagen Tiguan – 83 ед.;
- Kia Cee'd – 61 ед.
Рост спроса на электромобили
В апреле в Украине также зафиксировали значительный прирост регистрации электромобилей, что составляет более 4,2 тысяч новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Несмотря на это, доля новых электромобилей в регистрациях составила всего 17%. Самой популярной моделью луны стал Volkswagen iD.4.
Топ-5 новых электромобилей месяца
Лидером среди электрокаров в апреле остался Volkswagen iD.4, получивший 141 регистрацию. В топ-5 новых электромобилей луны также вошли:
- Volkswagen iD.4 – 141 ед.;
- Honda M-NV – 72 ед.;
- Nissan Ariya – 68 ед.;
- Byd Song Plus – 49 ед.;
- MG 4 – 39 ед.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела новую услугу переоформления автотранспорта в Действии, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 г. было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!