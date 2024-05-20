В Украине стремительно вырос спрос на автомобили с бензиновыми двигателями: топ-10 популярных марок

Автомобили с бензиновыми двигателями остаются популярными среди украинцев. В апреле 2024 года автопарк Украины пополнился более 2,6 тысяч новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей в апреле стал кроссовер Mazda CX-5.

Об этом сообщил Укравтопром. Бензиновые автомобили охватили 46% апрельского рынка новых легковых автомобилей, что делает их самым большим сегментом рынка. Однако их рыночная доля уменьшилась на 2 процентных пункта по сравнению с апрелем 2023 года.

Лидером рынка новых бензиновых авто в апреле стал кроссовер MAZDA CX-5, получивший наибольшее количество регистраций среди новых легковушек с бензиновыми ДВС. В топ-10 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями вошли:

Mazda CX-5 – 220 ед.;

– 220 ед.; Kia Sportage – 185 ед.;

– 185 ед.; Toyota RAV-4 – 174 ед.;

– 174 ед.; Renault Duster – 111 ед;

– 111 ед; Hyundai Tucson – 110 ед.;

– 110 ед.; Suzuki Vitara – 106 ед.;

– 106 ед.; Suzuki SX4 – 94 ед.;

– 94 ед.; Skoda Octavia – 94 ед;

– 94 ед; Volkswagen Tiguan – 83 ед.;

– 83 ед.; Kia Cee'd – 61 ед.

Рост спроса на электромобили

В апреле в Украине также зафиксировали значительный прирост регистрации электромобилей, что составляет более 4,2 тысяч новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Несмотря на это, доля новых электромобилей в регистрациях составила всего 17%. Самой популярной моделью луны стал Volkswagen iD.4.

Топ-5 новых электромобилей месяца

Лидером среди электрокаров в апреле остался Volkswagen iD.4, получивший 141 регистрацию. В топ-5 новых электромобилей луны также вошли:

Volkswagen iD.4 – 141 ед.;

– 141 ед.; Honda M-NV – 72 ед.;

– 72 ед.; Nissan Ariya – 68 ед.;

– 68 ед.; Byd Song Plus – 49 ед.;

– 49 ед.; MG 4 – 39 ед.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина ввела новую услугу переоформления автотранспорта в Действии, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 г. было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества.

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