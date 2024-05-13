Украинцы массово продают авто через Дію: что привело к увеличению количества сделок

Украина ввела новую услугу переоформления автотранспорта в Дії, что привело к увеличению количества дистанционных сделок купли-продажи. За первый квартал 2024 г. было заключено 128,3 тыс. соглашений, из них 29,3 тыс. выполнено дистанционно, что составляет 22,9% от общего количества. В апреле этот показатель вырос до 22,9% от всех сделок, что свидетельствует об успешной реализации новой услуги.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. В начале прошлого года в Украине была введена новая услуга – переоформление автотранспорта через систему Дія. Теперь продавцам и покупателям не нужно обращаться в сервисный центр МВД, чтобы предоставить оригиналы документов и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Через систему Дія можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, если это первая и единственная продажа в году. При дальнейших продажах необходимо обращаться в СЦ МВД. В течение апреля было заключено 128,3 тыс. сделок купли-продажи, включая оформленные через Дію. В общей сложности дистанционной услугой воспользовались 29,3 тыс. раз, что составляет 22,9% от суммарного количества всех сделок купли-продажи в апреле 2024 года.

Популярность этой услуги в первом квартале снижалась ежемесячно: в январе доля составляла 12,5%, в феврале – 11,8%, в марте – 10,6%, а в апреле возросла до 22,9%. Рост количества перепродаж, вероятно, вызван новыми законами о мобилизации, предусматривающими возможное изъятие транспортных средств на нужды ВСУ у владельцев, имеющих более одного автомобиля. Чаще всего в Дії переоформляли легковые автомобили ( 96,5% ), мотоциклы – 3,4%, а мопеды – всего 0,1%.

Общая картина по возрасту, маркам и моделям автотранспорта, продажа которого была оформлена через Действие, повторяет картину внутреннего рынка, но в меньшем масштабе. Поскольку в апреле влияние на статистику дистанционных переоформлений оказали нетипичные внешние факторы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле в Украине зарегистрировали более 19,8 тысячи подержанных автомобилей, импортированных из-за рубежа, что отмечается увеличением на 30% по сравнению с апрелем 2023 года. Большинство этих регистраций принадлежит бензиновым машинам, а популярнейшей среди них остается модель Volkswagen Golf.

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