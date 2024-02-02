В Украине стремительно переписали стоимость важного овоща: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо снизились цены на белокачанную капусту. Так, 2 февраля производители отпускали ее по 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, уже в скором времени можно ожидать удешевления овоща и в супермаркетах.

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О снижении стоимости капусты сообщает EastFruit. Его аналитики отмечают: основным поводом для пересмотра цен послужило снижение покупательской активности украинцев. Т.е., на овощ снизился спрос.

"Кроме того, качество предлагаемой капусты уже заметно ухудшилось из-за длительного хранения. И фермеры довольно охотно уступают в цене при реализации крупных объемов", – говорится в сообщении.

В супермаркетах цены пока растут

В то же время, в крупных сетях супермаркетов стоимость белокачанной капусты 2 февраля составила средние 15,62 грн/кг. Что на 61 коп. превышает среднюю цену января.

Вероятная причина этого заключается в том, что супермаркеты могут продавать капусту, закупленную у производителей ранее – когда ее отпускная стоимость была выше. "Цена на капусту в Украине оставалась относительно стабильной в течение 2 недель. ... На текущей неделе многие производители вынуждены уступать в цене", – рассказали аналитики.

В целом же в конкретных сетях, по данным "Минфина", капусту продают по 13,9-18,8 грн/кг. В частности:

Novus – 14,99 грн/кг;

Metro – 15,5 грн/кг;

Auchan – 14,9 грн/кг;

Varus – 13,9 грн/кг;

Megamarket – 18,8 грн/кг.

Картофель также дорожает

Подорожал в Украине и картофель. При чем, настолько, что на рынке цены уже называют "беспрецедентными".

Так, в последний месяц зимы стоимость овоща достигла отметки в 18-23 грн/кг, что в 4 раза превышает ценовые показатели прошлого года. Более того, по прогнозам, в дальнейшем цены продолжат расти.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, причин скачка цен несколько. В частности:

уменьшение урожая в Европе;

качество продукции, не отвечающее требованиям длительного хранения;

сложности с выращиванием картофеля из-за непредсказуемых погодных условий.

Последнее, подчеркивается, вообще побудило фермеров пересмотреть свои аграрные приоритеты в пользу других овощей.

"В начале 2024 года украинский рынок картофеля столкнулся с беспрецедентным ростом цен. В последний месяц зимы цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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