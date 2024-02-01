В Украине беспрецедентно выросли цены на популярный овощ: сколько стоит на рынке

В Украине значительно подорожал картофель – настолько, что на рынке цены уже называют "беспрецедентными". Так, в последний месяц зимы стоимость овоща достигла отметки в 18-23 грн/кг, что в 4 раза превышает ценовые показатели прошлого года. Более того, по прогнозам, в дальнейшем цены продолжат расти.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: причин скачка цен несколько. В частности:

уменьшение урожая в Европе;

качество продукции, не отвечающее требованиям длительного хранения;

сложности с выращиванием картофеля из-за непредсказуемых погодных условий.

Последнее, подчеркивается, вообще побудило фермеров пересмотреть свои аграрные приоритеты в пользу других овощей.

"В начале 2024 года украинский рынок картофеля столкнулся с беспрецедентным ростом цен. В последний месяц зимы цены на картофель достигли впечатляющей отметки в 18-23 гривны за килограмм, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года", – говорится в сообщении.

Картофель в Украине будет стоить еще дороже

В то же время, отметила Попович, ожидается, что весной стоимость картофеля продолжит расти. Дело в том, что импортируемая продукция, которая будет поступать на рынок, не будет дешевой.

"Таким образом, картофель находится в центре внимания рыночных процессов. Играя ключевую роль в формировании ценовой политики", – объяснила она.

Какие цены в супермаркетах

В то же время, крупные сети супермаркетов продают картофель еще дороже, чем на рынке. По данным "Минфина", они продают его в среднем по 24,88 грн/кг, что сразу на 7,5 грн/кг превышает стоимость овоща в декабре 2023 года.

В целом же в супермаретах продают картофель по 22,8-27,9 грн/кг. В частности:

Metro – 25,9 грн/кг;

Auchan – 22,8 грн/кг;

Megamarket – 27,9 грн/кг;

Varus – 22,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Украине изменили цены на все основные группы продуктов питания. При этом, несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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