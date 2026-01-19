В Украине стремительно дорожает популярный овощ: сколько стоит килограмм в супермаркете

В Украине начала дорожать свекла – только за неделю стоимость овоща выросла на пятую часть. Из-за завершения продажи овощей низкого качества и роста спроса со стороны оптовых компаний и розничных торговых сетей на эту продукцию растет – цены в супермаркетах доходят до 19 грн за килограмм.

Об этом сообщили в EastFruit. И эксперты считают, что распродажа корнеплодов приведет к увеличению предложения и, как следствие – снижение цен в этом сегменте.

Почему дорожает свекла

Цены на овощ переписали из-за заметного сокращением предложения на рынке – продажи корнеплодов из необорудованных хранилищ практически завершились, а следовательно предложение некондиционных овощей существенно уменьшилось. Это позволило производителям повысить цены на качественную продукцию.

"Вместе с тем участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может иметь временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, как следствие, к снижению цен в этом сегменте", – объясняют аналитики.

Цены на свеклу

По оценкам экспертов, производителям определили оптовые цены на свеклу на уровне 5-10 грн/кг. Это в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, но одновременно на 49% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время, по данным "Минфина", по состоянию на 19 января в розничных сетях свекла продается в среднем по 11,93 грн/кг. По сравнению с декабрем цены выросли примерно на 1,8 грн. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

Novus – 8,99 грн/кг;

– 8,99 грн/кг; "Сильпо" – 19 грн/кг;

Metro – 8,90 грн/кг;

Varus – 7,90 грн/кг;

Auchan – 9,80 грн/кг;

– 9,80 грн/кг; АТБ – 7,89 грн/кг;

"Фора" – 8,49 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине резко подорожала белокочанная капуста. Из-за сокращения запасов фермеры сдерживают продажи качественной продукции и ожидают еще более высоких цен.

