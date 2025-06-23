В Украине стремительно дорожает ключевой продукт: какие причины и когда ожидать снижения цен

В Украине продолжает дорожать мясо, в частности говядина (более 330 грн/кг) и курятина, тогда как свинина пока остается стабильной, хотя и недешевой. Однако, летом возможно незначительное снижение цен из-за сезонного роста предложения от домохозяйств.

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Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире одного из телеканалов. По его словам, главной причиной роста стоимости является сокращение поголовья животных, вызванное последствиями полномасштабной войны.

Из-за военных действий во многих регионах была разрушена инфраструктура животноводческих хозяйств, что привело к уменьшению производства. Кроме того, на цену курятины значительно повлияло подорожание комбикормов, которые составляют основу себестоимости производства мяса птицы. Производители вынуждены перекладывать эти расходы на конечного потребителя.

Сейчас цена говядины превышает 330 гривен за килограмм. Курятина также выросла в цене, хотя менее резко. Свинина пока сохраняет более-менее стабильную стоимость, но тоже является дорогой для большинства украинцев.

В то же время Марчук прогнозирует возможное временное снижение цен в летний период, это связано с сезонным ростом предложения продукции от домохозяйств. Такая тенденция уже наблюдается на примере яиц, стоимость которых начала снижаться. Аналогичный эффект ожидается и на рынке мяса – в частности курятины.

В итоге, в Украине дорожает говядина и курятина, тогда как свинина пока остается стабильной, но дорогой. В то же время летом ожидается некоторое снижение цен благодаря сезонному увеличению предложения от частных хозяйств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до конца 2025 года ожидается рост цен на хлеб еще на 20%, что станет продолжением устойчивой тенденции ежемесячного повышения на 1,512%. Основными причинами подорожания являются последствия войны – нехватка работников в производстве, инфляционное давление, рост стоимости логистики.

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