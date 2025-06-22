Цена на популярный продукт украинцев вырастет еще на 20%: какие причины и сколько будет стоить

В Украине до конца 2025 года ожидается рост цен на хлеб еще на 20%, что станет продолжением устойчивой тенденции ежемесячного повышения на 1,502%. Основными причинами подорожания являются последствия войны – нехватка работников в производстве, инфляционное давление, рост стоимости логистики и влияние урожайности зерновых на себестоимость продукта.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире одного из телеканалов. "Ситуация по хлебу такова, что у нас 2024 год характеризовался ростом более чем на 20%. Тенденция 2025 года, она продолжает, в принципе, переходить от из года в год, где цена тоже на хлеб растет в пределах 20%, каждый месяц добавляя по 1,5-2% к цене, которая на сегодняшний день сформировалась", – отметил Марчук.

Рост стоимости хлеба обусловлен рядом глубоких причин, и прежде всего – войной. Из-за полномасштабной агрессии России в Украине значительно сократилось количество работников в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Предприятия вынуждены переходить на автоматизацию производства, что требует инвестиций и, соответственно, повышает себестоимость продукции.

"Первый фактор – это фактор, связанный с войной: отсутствие достаточного количества людей на предприятиях или товаропроизводстве, или переработке. Производители вынуждены заменять людей технологиями и закладывать в себестоимость", – пояснил эксперт.

Еще одним важным фактором является продовольственная инфляция, которая, по словам Марчука, в Украине не останавливается. Рост цен охватывает не только продукты, но и сырье, энергоносители и услуги. Стоимость логистики, которая в значительной степени зависит от цен на топливо, также играет ключевую роль в формировании конечной цены хлеба.

"Цена логистики сегодня, когда происходят колебания на топливо, оно тоже закладывает основу ценообразования", – добавил он. Не менее важным фактором является урожайность зерновых, в частности пшеницы.

Именно она формирует около 25% от финальной стоимости хлеба. Нестабильная погода, затраты на средства производства и сложная экономическая ситуация в целом влияют на уровень урожая и, соответственно, на цену муки и хлебобулочных изделий. "Фактически в себестоимость хлеба урожай по пшенице, муки, муки составляет у нас 25% от того, какой будет у нас урожай, будет также формировать цену", – отметил Марчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, длительное снижение цен на тепличные огурцы в Украине прекратилось. Впервые более чем за месяц стоимость этого овоща выросла, и довольно резко – на 13%, по сравнению с прошлой неделей (9-15 июня). Теперь производители отпускают их по цене до 50 грн за кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!