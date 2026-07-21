В Украине стремительно дешевеет "борщовый набор": какие овощи стали доступнее

В Украине продолжается сезонное подешевение овощей из борщовой набора – картофель уже стоит 10–15 грн/кг, свекла – 10-15 грн/кг, морковь – 22-28 грн/кг, а также заметно подешевели лук, огурцы, яблоки, груши и голубика. В то же время отдельные сезонные продукты дорожают: помидоры подорожали до 40-75 грн/кг, а также подорожали черешня, абрикосы, дыни и клубника из-за высокого спроса и сезонных особенностей рынка.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Наиболее заметно за неделю подешевела картофель. Если раньше его оптовая стоимость составляла 12-15 грн за килограмм, то теперь он продается по 10-15 грн.

Продолжила дешеветь и белокочанная капуста. Ее стоимость снизилась с 20–25 грн до 18–25 грн за килограмм. Еще более заметное падение цен наблюдается на свеклу и морковь:

свекла – с 14-18 грн до 10-15 грн за килограмм;

морковь – с 28–30 грн до 22–28 грн за килограмм.

Значительно доступнее стала и репчатая лук. Если еще неделю назад верхний предел оптовой цены достигал 35 грн за килограмм, то сейчас она снизилась до 20 грн. В целом лук продают по 16–20 грн за килограмм.

Огурцы дешевеют, а помидоры дорожают

Продолжается сезонное падение цен и на огурцы. За неделю их оптовая стоимость снизилась с 25–40 грн до 15–30 грн за килограмм. Зато ситуация с помидорами противоположная. Из-за изменения рыночной конъюнктуры они подорожали примерно на 10 гривен за килограмм.

Сейчас оптовые партии реализуются по 40–75 грн, тогда как еще неделю назад они стоили 30–60 грн. Также подешевели:

цветная капуста;

чеснок (минимальная цена упала со 100 до 50 грн за килограмм);

сахарная кукуруза.

В сегменте зелени подешевели укроп и петрушка, однако зеленый лук и салат, напротив, подорожали.

Какие изменения произошли на рынке фруктов

Сезон нового урожая продолжает увеличивать предложение фруктов, что уже повлияло на цены. Так, яблоки подешевели с 28–55 грн до 25–40 грн за килограмм. Груши также стали доступнее — их цена снизилась с 45–70 грн до 40–50 грн.

Больше всего за неделю подешевела слива. Если раньше ее продавали по 100–130 грн за килограмм, то сейчас уже по 50–100 грн. В то же время отдельные сезонные фрукты продолжают дорожать. Выросли цены на:

помидоры;

черешню;

абрикосы;

дыни.

Подорожание дынь эксперты объясняют активным спросом со стороны покупателей. На ягодном рынке также наблюдаются разнонаправленные тенденции. Продолжает дешеветь голубика. Ее оптовая цена за неделю снизилась с 250–350 грн до 200–300 грн за килограмм.

Кроме того, несколько подешевела вишня — со 100–140 грн до 100–120 грн за килограмм. В то же время садовая клубника продолжает дорожать.

Эксперты объясняют, что главной причиной удешевления большинства овощей и фруктов является сезонное увеличение предложения нового урожая. Чем больше продукции поступает на рынок, тем сильнее снижается ее стоимость. В то же время отдельные культуры дорожают из-за высокого спроса, ограниченного предложения или особенностей сбора урожая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к концу лета молочная продукция может подорожать на 5–10%, а крупные акционные скидки в магазинах могут практически исчезнуть из-за роста затрат производителей на электроэнергию, топливо, упаковку и логистику. При этом украинцев уверяют, что дефицита молочных продуктов не будет, ведь, несмотря на войну, промышленное производство молока выросло почти на 16%.

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