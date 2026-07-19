В Украине могут исчезнуть крупные скидки на молочные продукты: что будет с ценами

В Украине к концу лета молочная продукция может подорожать на 5-10%, а крупные акционные скидки в магазинах могут практически исчезнуть из-за роста затрат производителей на электроэнергию, топливо, упаковку и логистику. В то же время украинцев уверяют, что дефицита молочных продуктов не будет, ведь, несмотря на войну, промышленное производство молока выросло почти на 16%.

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Об этом сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии СМИ. По её словам, производители работают в условиях постоянного роста затрат. На себестоимость продукции больше всего влияют:

подорожание электроэнергии;

рост цен на топливо;

подорожание упаковочных материалов;

колебания курса доллара и евро, от которых зависит стоимость упаковки;

увеличение затрат на производство и логистику.

Именно поэтому производители прогнозируют, что уже в ближайшие месяцы цены на молочную продукцию могут вырасти примерно на 5–10%. В то же время существенного подорожания сливочного масла в ближайшее время не прогнозируется, ведь этот продукт уже сейчас остается одним из самых дорогих в молочной категории.

Почему могут исчезнуть привычные акции

Эксперт отмечает, что именно акционные предложения в последние годы помогали многим украинцам экономить на покупке молочных продуктов. Однако из-за роста затрат производителей и торговых сетей поддерживать большие скидки становится все сложнее.

Именно поэтому магазины могут сократить количество акций или полностью отказаться от наиболее выгодных предложений по отдельным категориям молочной продукции. Парадоксально, но одновременно с ростом затрат украинские фермеры получают более низкую закупочную цену за сырое молоко.

Причиной стал мировой кризис перепроизводства биржевых молочных товаров. Из-за избытка продукции на мировом рынке цены на сливочное масло, сухое молоко и другие молочные товары существенно снизились, что потянуло вниз и закупочные цены на сырое молоко.

В результате сегодня они уже опустились ниже себестоимости производства, из-за чего часть хозяйств работает в убыток. Дополнительное давление создают кадровый дефицит, подорожавшее топливо, удобрения, электроэнергия и сезонные полевые работы.

Украина экспортирует меньше, а импортирует больше

Еще одним вызовом для отрасли стало сокращение экспорта. Если раньше Украина активно продавала за границу сливочное масло, сухое молоко и сыры, то сейчас спрос на эти товары заметно снизился.

В частности, за первые пять месяцев 2026 года экспорт сливочного масла сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато на украинском рынке продолжает расти доля импортной продукции.

По оценкам представителей отрасли, около половины ассортимента сыров на полках магазинов уже составляет импорт, прежде всего из Польши. Эксперты объясняют это тем, что польские производители пользуются государственной поддержкой и работают на современных автоматизированных предприятиях, созданных при финансировании ЕС, что позволяет им поддерживать более низкую себестоимость производства.

Могут ли возникнуть перебои после российских атак

После недавних российских ударов по продовольственным складам в Одесской области в некоторых магазинах временно исчезла часть молочной продукции. Впрочем, в отрасли отмечают, что такие перебои носят исключительно локальный и кратковременный характер.

Если один из логистических центров выходит из строя, поставки оперативно перенаправляются через другие склады, либо производители напрямую снабжают торговые сети необходимой продукцией. Поэтому дефицита молока, сыров, йогуртов или других молочных товаров в Украине не прогнозируется.

Несмотря на полномасштабную войну, промышленное производство молока в Украине продолжает расти. По данным Ассоциации производителей молока, по сравнению с 2021 годом молочно-товарные фермы увеличили производство почти на 16%. В то же время производство в частных крестьянских хозяйствах постепенно сокращается, тогда как крупные фермы продолжают наращивать объемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за мощного Эль-Ниньо (аномального потепления Тихого океана, влияющего на погоду во всем мире) в мире могут резко подорожать продукты, в первую очередь — рис, сахар, кофе и пальмовое масло, цены на которые в худшем случае могут вырасти на 50–100% и более. Рост цен ощутят во всем мире, в частности в Европе, а подорожание продовольствия может продолжаться вплоть до 2028 года.

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