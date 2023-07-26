В Украине стартовал сезон "золотых" арбузов: цены взлетели на 60% за год, что будет дальше

В Украине в конце июля стартовал сезон арбузов. Везут их в основном из Одесской области, а цены "кусаются". Украинские арбузы продают в среднем по 30-35 грн/кг. То есть средний плод, весом 6-7 кг, обойдется в 180-245 грн. Это почти на 60% дороже, чем в прошлом году, но цены еще могут упасть.

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Как показал мониторинг OBOZREVATEL, в крупных торговых сетях украинских арбузов пока немного. Их, к примеру, продают супермаркеты Varus (29,9 грн/кг по скидке, обычная цена – 35 грн). В "Сільпо" на украинский арбуз тоже акция – 27 грн/кг (обычная цена – 30 грн/кг).

На оптово-розничных рынках купить ягоду можно дешевле – по 21-24 грн/кг. Впрочем, на обычных городских базарах арбузы продают по тем же ценам, что и в супермаркетах. Кроме украинских продаются и импортные арбузы, например из Турции и даже Польши.

"На текущей неделе (24-30 июля) украинские производители начали отгрузки первых крупных партий арбузов из местных хозяйств. Реализация данных бахчевых в текущем году началась минимум на неделю раньше, чем в предыдущем", – сообщают аналитики EastFruit.

Более массовая продажа арбузов начнется уже в начале августа. При этом большинство украинских бахчеводов не исключают резкого снижения цены на арбузы в ближайшее время – как раз вследствие увеличения предложения на рынке данной продукции из местных хозяйств.

Пока же поставки первых партий арбузов из местных хозяйств ведутся по более высоким ценам, чем год назад. Закупочные цены составляют 18-27 грн/кг, что в среднем на 59% дороже, чем на первые партии в прошлом году.

По словам ключевых игроков рынка, более высокие цены на местные арбузы обусловлены, в первую очередь, отсутствием поставок из Херсонской области. Именно этот регион исторически является лидером по выращиванию арбузов в Украине.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как не купить арбуз с опасными нитратами. Осторожность в этом вопросе особенно актуальна именно в начале сезона бахчевых.

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