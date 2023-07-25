Украинцам подсовывают дорогие арбузы с нитратами: как не купить опасную ягоду

Сезон арбузов в Украине еще не в разгаре, но ягоду уже активно продают – в среднем по 30-35 грн/кг. И, как всегда в начале сезона, есть серьезный риск попасть на продукцию с опасными нитратами. Чтобы этого не произошло эксперты советуют ни в коем случае не покупать арбузы "на обочине" и в других нелегальных точках продажи.

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Об этом рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы в Винницкой области. Именно Госпотребслужба проверяет продукты на наличие вредных веществ.

"Категорически запрещено, мы просим, призываем людей не покупать бахчевые культуры с рук в неустановленных для этого местах", – отметил первый замначальника ГУ Госпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорокач.

Дело в том, что проверки арбузов на нитраты проводят в торговых сетях и на легальных рынках. Там опасную продукцию просто не допускают к продаже.

А вот в несанкционированных точках продажи качество плодов не контролируют. В целом содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм.

Сейчас украинские продавцы везут арбузы из Албании, Азербайджана Турции и Одесской области. Цены пока "кусаются". Ягоду продают в среднем по 30-35 грн за килограмм. То есть средний арбуз весом 6-7 кг обойдется в 180-245 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Украине цены на белокочанную капусту за неделю упали на 20% – до 12 грн/кг. При этом стоимость в будущем будет падать. Цена продукта ощутимо уменьшилась и по сравнению с 2022 годом.

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